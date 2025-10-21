Китайська Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота
Китайська компанія Unitree Robotics презентувала біонічного гуманоїдного робота H2 зростом 180 см і вагою 70 кг. Відеодемонстрація показала його високу спритність, плавність рухів та чудовий баланс.
Китайська компанія Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота - H2. Відео з його демонстрацією компанія опублікувала у понеділок, 20 жовтня, на власному YouTube-каналі, передає УНН з посиланням на Pandaily.
Ласкаво просимо у цей світ - зріст 180 см та вага 70 кг. Біонічний гуманоїд H2 - народжений служити всім безпечно та дружньо
Як пише Pandaily, хоча Unitree поки не розкрила повних технічних характеристик моделі, відео демонструє, що H2 відзначається високою спритністю, плавністю рухів і чудовим балансом.
Робот виконує складні танцювальні та бойові рухи, демонструючи природну гнучкість суглобів і м’які переходи між позами.
Зазначається, що порівняно з попередньою моделлю H1, новий H2 отримав біонічне обличчя, подібне до людського, що робить його ще ближчим до образу справжнього гуманоїда — колись лише з царини наукової фантастики.
Із дебютом H2 компанія Unitree продовжує розвивати напрям гуманоїдної робототехніки, скорочуючи межу між людиною та машиною й демонструючи, якими можуть бути майбутні покоління реалістичних і "розумних" роботів.
