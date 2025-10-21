$41.730.10
20 жовтня
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 39776 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 34151 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 43282 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 78434 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 32601 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 32410 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 12523 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 27235 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 27456 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Китайська Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

Китайська компанія Unitree Robotics презентувала біонічного гуманоїдного робота H2 зростом 180 см і вагою 70 кг. Відеодемонстрація показала його високу спритність, плавність рухів та чудовий баланс.

Китайська Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота

Китайська компанія Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота - H2. Відео з його демонстрацією компанія опублікувала у понеділок, 20 жовтня, на власному YouTube-каналі, передає УНН з посиланням на Pandaily.

Ласкаво просимо у цей світ - зріст 180 см та вага 70 кг. Біонічний гуманоїд H2 - народжений служити всім безпечно та дружньо

- йдеться у дописі компанії.

Як пише Pandaily, хоча Unitree поки не розкрила повних технічних характеристик моделі, відео демонструє, що H2 відзначається високою спритністю, плавністю рухів і чудовим балансом.

Робот виконує складні танцювальні та бойові рухи, демонструючи природну гнучкість суглобів і м’які переходи між позами.

Зазначається, що порівняно з попередньою моделлю H1, новий H2 отримав біонічне обличчя, подібне до людського, що робить його ще ближчим до образу справжнього гуманоїда — колись лише з царини наукової фантастики.

Із дебютом H2 компанія Unitree продовжує розвивати напрям гуманоїдної робототехніки, скорочуючи межу між людиною та машиною й демонструючи, якими можуть бути майбутні покоління реалістичних і "розумних" роботів.

Нагадаємо

Південнокорейські науковці створили гуманоїдного робота, який бігає зі швидкістю до 12 км/год і відтворює "місячну ходу" Майкла Джексона. Робот вагою 75 кг і зростом 165 см долає перешкоди та сходи без візуальних датчиків.

Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінах

Віта Зеленецька

Технології
Китай
YouTube