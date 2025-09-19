Робот-гуманоїд KAIST відтворює місячну ходу Джексона та біжить зі швидкістю 12 км/год. Відео

$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 8710 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 7554 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 14046 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
08:43 • 29882 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 30226 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 47920 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 43785 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64749 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44563 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52234 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 8714 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 14048 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 47922 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 56087 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 81256 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 6994 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 9198 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 22212 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 41413 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 39676 перегляди
Робот-гуманоїд KAIST відтворює місячну ходу Джексона та біжить зі швидкістю 12 км/год. Відео

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Південнокорейські науковці створили гуманоїдного робота, який бігає зі швидкістю до 12 км/год і відтворює "місячну ходу" Майкла Джексона. Робот вагою 75 кг і зростом 165 см долає перешкоди та сходи без візуальних датчиків.

Робот-гуманоїд KAIST відтворює місячну ходу Джексона та біжить зі швидкістю 12 км/год. Відео

Південнокорейські науковці створили та протестували гуманоїдного робота, який не лише здатен бігати й ходити, але і повторювати культові танцювальні рухи Майкла Джексона. Розробку представили дослідники з Корейського інституту передових наук і технологій (KAIST), які оприлюднили відео випробувань. Про це повідомляє Іnteresting Еngineering, пише УНН.

Деталі

Робот досить вдало повторив "місячну ходу" - танцювальний прийом Майкла Джексона. Також він показав, що може бігти на швидкості 2,6–3,3 м/с, а також продемонстрував складну "качину ходу" з глибоким згинанням колін. Гуманоїд не втрачає рівноваги навіть після поштовхів, а під час "сліпих" тестів упевнено долає перешкоди й сходи без допомоги камер чи датчиків зору.

Згідно з The Chosun Daily, гуманоїд був розроблений так, щоб нагадувати дорослу людину, зростом 165 сантиметрів і вагою 75 кілограмів. Він може долати такі перешкоди, як бордюри, сходи та перепади висот до 30 сантиметрів

- йдеться у матеріалі Іnteresting Еngineering.

Його рухи контролює штучний інтелект, натренований за алгоритмом навчання з підкріпленням у віртуальному середовищі. Це дозволило розробникам подолати типовий бар’єр між симуляціями та реальністю.

Майже 60% українців вже користуються штучним інтелектом - опитування19.09.25, 11:18 • 2248 переглядiв

Результати представлять на двох провідних наукових форумах – CoRL 2025, який відбудеться 29 вересня та Humanoids 2025 – його проведуть 1 жовтня. У перспективі дослідники планують навчити робота поєднувати пересування з маніпуляціями – наприклад, підніматися драбиною чи штовхати візки, щоб зробити його корисним у промислових умовах.

Прогнозує ризик понад тисячі захворювань наперед: вчені розробили інструмент на основі ШІ18.09.25, 16:01 • 2646 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Південна Корея