Робот-гуманоїд KAIST відтворює місячну ходу Джексона та біжить зі швидкістю 12 км/год. Відео

Південнокорейські науковці створили та протестували гуманоїдного робота, який не лише здатен бігати й ходити, але і повторювати культові танцювальні рухи Майкла Джексона. Розробку представили дослідники з Корейського інституту передових наук і технологій (KAIST), які оприлюднили відео випробувань. Про це повідомляє Іnteresting Еngineering, пише УНН.

Робот досить вдало повторив "місячну ходу" - танцювальний прийом Майкла Джексона. Також він показав, що може бігти на швидкості 2,6–3,3 м/с, а також продемонстрував складну "качину ходу" з глибоким згинанням колін. Гуманоїд не втрачає рівноваги навіть після поштовхів, а під час "сліпих" тестів упевнено долає перешкоди й сходи без допомоги камер чи датчиків зору.

Згідно з The Chosun Daily, гуманоїд був розроблений так, щоб нагадувати дорослу людину, зростом 165 сантиметрів і вагою 75 кілограмів. Він може долати такі перешкоди, як бордюри, сходи та перепади висот до 30 сантиметрів