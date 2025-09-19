Робот-гуманоїд KAIST відтворює місячну ходу Джексона та біжить зі швидкістю 12 км/год. Відео
Південнокорейські науковці створили гуманоїдного робота, який бігає зі швидкістю до 12 км/год і відтворює "місячну ходу" Майкла Джексона. Робот вагою 75 кг і зростом 165 см долає перешкоди та сходи без візуальних датчиків.
Південнокорейські науковці створили та протестували гуманоїдного робота, який не лише здатен бігати й ходити, але і повторювати культові танцювальні рухи Майкла Джексона. Розробку представили дослідники з Корейського інституту передових наук і технологій (KAIST), які оприлюднили відео випробувань. Про це повідомляє Іnteresting Еngineering, пише УНН.
Робот досить вдало повторив "місячну ходу" - танцювальний прийом Майкла Джексона. Також він показав, що може бігти на швидкості 2,6–3,3 м/с, а також продемонстрував складну "качину ходу" з глибоким згинанням колін. Гуманоїд не втрачає рівноваги навіть після поштовхів, а під час "сліпих" тестів упевнено долає перешкоди й сходи без допомоги камер чи датчиків зору.
Згідно з The Chosun Daily, гуманоїд був розроблений так, щоб нагадувати дорослу людину, зростом 165 сантиметрів і вагою 75 кілограмів. Він може долати такі перешкоди, як бордюри, сходи та перепади висот до 30 сантиметрів
Його рухи контролює штучний інтелект, натренований за алгоритмом навчання з підкріпленням у віртуальному середовищі. Це дозволило розробникам подолати типовий бар’єр між симуляціями та реальністю.
Результати представлять на двох провідних наукових форумах – CoRL 2025, який відбудеться 29 вересня та Humanoids 2025 – його проведуть 1 жовтня. У перспективі дослідники планують навчити робота поєднувати пересування з маніпуляціями – наприклад, підніматися драбиною чи штовхати візки, щоб зробити його корисним у промислових умовах.
