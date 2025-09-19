Робот-гуманоид KAIST воспроизводит лунную походку Джексона и бежит со скоростью 12 км/ч. Видео

$41.250.05
Эксклюзив
12:05 • 8824 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 7682 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 14122 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
08:43 • 29928 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 30269 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 47965 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 43799 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 64758 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44567 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52243 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Теги
Авторы
УНН Lite
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 7016 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 9222 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 22223 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 41428 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 39688 просмотра
Робот-гуманоид KAIST воспроизводит лунную походку Джексона и бежит со скоростью 12 км/ч. Видео

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Южнокорейские ученые создали гуманоидного робота, который бегает со скоростью до 12 км/ч и воспроизводит "лунную походку" Майкла Джексона. Робот весом 75 кг и ростом 165 см преодолевает препятствия и лестницы без визуальных датчиков.

Робот-гуманоид KAIST воспроизводит лунную походку Джексона и бежит со скоростью 12 км/ч. Видео

Южнокорейские ученые создали и протестировали гуманоидного робота, который не только способен бегать и ходить, но и повторять культовые танцевальные движения Майкла Джексона. Разработку представили исследователи из Корейского института передовых наук и технологий (KAIST), которые обнародовали видео испытаний. Об этом сообщает Interesting Engineering, пишет УНН.

Детали

Робот довольно удачно повторил "лунную походку" - танцевальный прием Майкла Джексона. Также он показал, что может бежать со скоростью 2,6–3,3 м/с, а также продемонстрировал сложную "утиную походку" с глубоким сгибанием коленей. Гуманоид не теряет равновесия даже после толчков, а во время "слепых" тестов уверенно преодолевает препятствия и лестницы без помощи камер или датчиков зрения.

Согласно The Chosun Daily, гуманоид был разработан так, чтобы напоминать взрослого человека, ростом 165 сантиметров и весом 75 килограммов. Он может преодолевать такие препятствия, как бордюры, лестницы и перепады высот до 30 сантиметров

- говорится в материале Interesting Engineering.

Его движения контролирует искусственный интеллект, натренированный по алгоритму обучения с подкреплением в виртуальной среде. Это позволило разработчикам преодолеть типичный барьер между симуляциями и реальностью.

Почти 60% украинцев уже пользуются искусственным интеллектом - опрос19.09.2025, 11:18 • 2248 просмотров

Результаты представят на двух ведущих научных форумах - CoRL 2025, который состоится 29 сентября, и Humanoids 2025 - его проведут 1 октября. В перспективе исследователи планируют научить робота сочетать передвижение с манипуляциями – например, подниматься по лестнице или толкать тележки, чтобы сделать его полезным в промышленных условиях.

Прогнозирует риск более тысячи заболеваний наперед: ученые разработали инструмент на основе ИИ18.09.2025, 16:01 • 2646 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Южная Корея