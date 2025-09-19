Робот-гуманоид KAIST воспроизводит лунную походку Джексона и бежит со скоростью 12 км/ч. Видео

Южнокорейские ученые создали и протестировали гуманоидного робота, который не только способен бегать и ходить, но и повторять культовые танцевальные движения Майкла Джексона. Разработку представили исследователи из Корейского института передовых наук и технологий (KAIST), которые обнародовали видео испытаний. Об этом сообщает Interesting Engineering, пишет УНН.

Детали

Робот довольно удачно повторил "лунную походку" - танцевальный прием Майкла Джексона. Также он показал, что может бежать со скоростью 2,6–3,3 м/с, а также продемонстрировал сложную "утиную походку" с глубоким сгибанием коленей. Гуманоид не теряет равновесия даже после толчков, а во время "слепых" тестов уверенно преодолевает препятствия и лестницы без помощи камер или датчиков зрения.

Согласно The Chosun Daily, гуманоид был разработан так, чтобы напоминать взрослого человека, ростом 165 сантиметров и весом 75 килограммов. Он может преодолевать такие препятствия, как бордюры, лестницы и перепады высот до 30 сантиметров - говорится в материале Interesting Engineering.

Его движения контролирует искусственный интеллект, натренированный по алгоритму обучения с подкреплением в виртуальной среде. Это позволило разработчикам преодолеть типичный барьер между симуляциями и реальностью.

Почти 60% украинцев уже пользуются искусственным интеллектом - опрос

Результаты представят на двух ведущих научных форумах - CoRL 2025, который состоится 29 сентября, и Humanoids 2025 - его проведут 1 октября. В перспективе исследователи планируют научить робота сочетать передвижение с манипуляциями – например, подниматься по лестнице или толкать тележки, чтобы сделать его полезным в промышленных условиях.

Прогнозирует риск более тысячи заболеваний наперед: ученые разработали инструмент на основе ИИ