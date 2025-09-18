Прогнозирует риск более тысячи заболеваний наперед: ученые разработали инструмент на основе ИИ

Delphi-2M - это новая уникальная система на основе искусственного интеллекта, которую представили европейские ученые. Она способна предсказывать развитие более 1200 заболеваний - от диабета до различных типов рака на годы вперед. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, их передает издание NOS, пишет УНН.

Система Delphi-2M работает по схожему принципу с языковыми моделями, такими как ChatGPT, однако вместо текстов анализирует медицинские данные. Алгоритм изучает историю болезни пациента – даты диагнозов, возраст, пол, вредные привычки, такие как курение, или наличие ожирения – на основе такого анализа система прогнозирует заболевания и возможность разнообразных проблем со здоровьем на несколько лет вперед.

Основным и ключевым отличием новой системы от других схожих является то, что она охватывает почти все известные болезни, тогда как большинство подобных инструментов ограничены одним конкретным состоянием. Система была обучена на анонимизированных данных 400 тысяч пациентов из Великобритании, а ее надежность проверена на медицинских записях почти 2 миллионов граждан Дании.

По словам исследователей, точность Delphi-2M сравнима с существующими узкоспециализированными моделями. Средний показатель составляет 0,76 из максимальной оценки 1,0, а для прогнозов на более чем 10 лет - около 0,7.

В некоторых случаях болезни можно предсказать даже за 20 лет вперед. Лучше всего система работает для состояний с более предсказуемым течением - например, инфарктов или онкологических заболеваний - отмечают авторы работы.

Хотя советы врачей, основанные на таких прогнозах, не всегда могут полностью устранить риск, во многих случаях пациенты способны снизить его благодаря конкретным изменениям образа жизни.

Потеря веса или отказ от курения могут иметь огромное значение для профилактики отдельных болезней - отмечают ученые.

Эта технология способна помогать не только индивидуальным пациентам, но и целым системам здравоохранения. Она может прогнозировать потребности в медицинских услугах в будущем, определять приоритетные направления и эффективнее планировать ресурсы.

Исследователи ожидают, что система будет готова к практическому применению уже через несколько лет. Сейчас команда разработчиков планирует дальнейшие испытания Delphi-2M в разных странах и среди пациентов с разными диагнозами.

