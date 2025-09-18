$41.190.02
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 6308 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 15360 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 11733 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 12044 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 20698 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 13923 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 41490 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
17 сентября, 17:46 • 42544 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32908 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прогнозирует риск более тысячи заболеваний наперед: ученые разработали инструмент на основе ИИ

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Европейские ученые представили Delphi-2M – новую систему ИИ, которая прогнозирует развитие более 1200 заболеваний на годы вперед. Она анализирует медицинские данные пациентов, изучая историю болезни, возраст, пол и вредные привычки для предсказания проблем со здоровьем.

Прогнозирует риск более тысячи заболеваний наперед: ученые разработали инструмент на основе ИИ

Delphi-2M - это новая уникальная система на основе искусственного интеллекта, которую представили европейские ученые. Она способна предсказывать развитие более 1200 заболеваний - от диабета до различных типов рака на годы вперед. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, их передает издание NOS, пишет УНН.

Детали

Система Delphi-2M работает по схожему принципу с языковыми моделями, такими как ChatGPT, однако вместо текстов анализирует медицинские данные. Алгоритм изучает историю болезни пациента – даты диагнозов, возраст, пол, вредные привычки, такие как курение, или наличие ожирения – на основе такого анализа система прогнозирует заболевания и возможность разнообразных проблем со здоровьем на несколько лет вперед.   

Исследование опровергает связь между переходом на летнее время и риском сердечного приступа15.09.25, 17:50 • 3791 просмотр

Основным и ключевым отличием новой системы от других схожих является то, что она охватывает почти все известные болезни, тогда как большинство подобных инструментов ограничены одним конкретным состоянием. Система была обучена на анонимизированных данных 400 тысяч пациентов из Великобритании, а ее надежность проверена на медицинских записях почти 2 миллионов граждан Дании.

По словам исследователей, точность Delphi-2M сравнима с существующими узкоспециализированными моделями. Средний показатель составляет 0,76 из максимальной оценки 1,0, а для прогнозов на более чем 10 лет - около 0,7.

 В некоторых случаях болезни можно предсказать даже за 20 лет вперед. Лучше всего система работает для состояний с более предсказуемым течением - например, инфарктов или онкологических заболеваний

- отмечают авторы работы. 

Хотя советы врачей, основанные на таких прогнозах, не всегда могут полностью устранить риск, во многих случаях пациенты способны снизить его благодаря конкретным изменениям образа жизни. 

Потеря веса или отказ от курения могут иметь огромное значение для профилактики отдельных болезней 

- отмечают ученые.

Эта технология способна помогать не только индивидуальным пациентам, но и целым системам здравоохранения. Она может прогнозировать потребности в медицинских услугах в будущем, определять приоритетные направления и эффективнее планировать ресурсы.

Исследователи ожидают, что система будет готова к практическому применению уже через несколько лет. Сейчас команда разработчиков планирует дальнейшие испытания Delphi-2M в разных странах и среди пациентов с разными диагнозами. 

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ05.05.25, 09:29 • 208943 просмотра

Степан Гафтко

