Прогнозує ризик понад тисячі захворювань наперед: вчені розробили інструмент на основі ШІ
Київ • УНН
Європейські науковці представили Delphi-2M – нову систему ШІ, що прогнозує розвиток понад 1200 захворювань на роки вперед. Вона аналізує медичні дані пацієнтів, вивчаючи історію хвороби, вік, стать та шкідливі звички для передбачення проблем зі здоров'ям.
Delphi-2M - це нова унікальна система на основі штучного інтелекту, яку представили європейські науковці. Вона здатна передбачати розвиток понад 1200 захворювань - від діабету до різних типів раку на роки наперед. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature, їх передає видання NOS, пише УНН.
Деталі
Система Delphi-2M працює за схожим принципом із мовними моделями, такими як ChatGPT, проте замість текстів аналізує медичні дані. Алгоритм вивчає історію хвороби пацієнта – дати діагнозів, вік, стать, шкідливі звички, як-от куріння, чи наявність ожиріння – на основі такого аналізу система прогнозує захворювання і можливість різноманітних проблем зі здоров'ям на кілька років вперед.
Основною та ключовою відмінністю нової системи від інших схожих є те, що вона охоплює майже всі відомі хвороби, тоді як більшість подібних інструментів обмежені одним конкретним станом. Система була навчена на анонімізованих даних 400 тисяч пацієнтів із Великої Британії, а її надійність перевірена на медичних записах майже 2 мільйонів громадян Данії.
За словами дослідників, точність Delphi-2M порівнювана з існуючими вузькоспеціалізованими моделями. Середній показник становить 0,76 із максимальної оцінки 1,0, а для прогнозів на понад 10 років – близько 0,7.
У деяких випадках хвороби можна передбачити навіть за 20 років наперед. Найкраще система працює для станів із більш передбачуваним перебігом – наприклад, інфарктів чи онкологічних захворювань
Хоча поради лікарів, засновані на таких прогнозах, не завжди можуть повністю усунути ризик, у багатьох випадках пацієнти здатні знизити його завдяки конкретним змінам способу життя.
Втрата ваги чи відмова від куріння можуть мати величезне значення для профілактики окремих хвороб
Ця технологія здатна допомагати не лише індивідуальним пацієнтам, але і цілим системам охорони здоров'я. Вона може прогнозувати потреби у медичних послугах у майбутньому, визначати пріоритетні напрямки та ефективніше планувати ресурси.
Дослідники очікують, що система буде готова до практичного застосування вже через кілька років. Наразі команда розробників планує подальші випробування Delphi-2M у різних країнах та серед пацієнтів із різними діагнозами.
