Прогнозує ризик понад тисячі захворювань наперед: вчені розробили інструмент на основі ШІ

Delphi-2M - це нова унікальна система на основі штучного інтелекту, яку представили європейські науковці. Вона здатна передбачати розвиток понад 1200 захворювань - від діабету до різних типів раку на роки наперед. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature, їх передає видання NOS, пише УНН.

Деталі

Система Delphi-2M працює за схожим принципом із мовними моделями, такими як ChatGPT, проте замість текстів аналізує медичні дані. Алгоритм вивчає історію хвороби пацієнта – дати діагнозів, вік, стать, шкідливі звички, як-от куріння, чи наявність ожиріння – на основі такого аналізу система прогнозує захворювання і можливість різноманітних проблем зі здоров'ям на кілька років вперед.

Основною та ключовою відмінністю нової системи від інших схожих є те, що вона охоплює майже всі відомі хвороби, тоді як більшість подібних інструментів обмежені одним конкретним станом. Система була навчена на анонімізованих даних 400 тисяч пацієнтів із Великої Британії, а її надійність перевірена на медичних записах майже 2 мільйонів громадян Данії.

За словами дослідників, точність Delphi-2M порівнювана з існуючими вузькоспеціалізованими моделями. Середній показник становить 0,76 із максимальної оцінки 1,0, а для прогнозів на понад 10 років – близько 0,7.

У деяких випадках хвороби можна передбачити навіть за 20 років наперед. Найкраще система працює для станів із більш передбачуваним перебігом – наприклад, інфарктів чи онкологічних захворювань - відзначають автори роботи.

Хоча поради лікарів, засновані на таких прогнозах, не завжди можуть повністю усунути ризик, у багатьох випадках пацієнти здатні знизити його завдяки конкретним змінам способу життя.

Втрата ваги чи відмова від куріння можуть мати величезне значення для профілактики окремих хвороб - зазначають науковці.

Ця технологія здатна допомагати не лише індивідуальним пацієнтам, але і цілим системам охорони здоров'я. Вона може прогнозувати потреби у медичних послугах у майбутньому, визначати пріоритетні напрямки та ефективніше планувати ресурси.

Дослідники очікують, що система буде готова до практичного застосування вже через кілька років. Наразі команда розробників планує подальші випробування Delphi-2M у різних країнах та серед пацієнтів із різними діагнозами.

