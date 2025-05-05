Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Від апное страждає майже 1 млрд людей у всьому світі. Майже половина з них (425 мільйонів) мають помірний або тяжкий ступінь перебігу синдрому. Сьогодні, 5 квітня, відзначають День поширення інформації про апное – стану, у якому відбувається блокування процесу дихання уві сні. У цей час зменшується рівень кисню у крові, що може призводити до більш серйозних проблем зі здоров'ям та навіть летальних наслідків. УНН поспілкувався із сомнологом Дарією Пилипенко, аби дізнатися, як розпізнати симптоми апное та лікувати цей синдром.

За словами експертки, до розладів сну входять понад 80 класифікацій, проте у "трійку лідерів" зазвичай включають синдром рухливих ніг, інсомнію та апное. Останнє буває центральним та обструктивним.

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Обструктивне апное

Цей найпоширеніший з різновидів апное характеризується зупинками дихання та порушеннями дихання через його зупинки. Вони виникають, коли відбувається звуження і падіння дихальних шляхів на рівні гортані, що це своєю чергою призводить до зниження рівня повітряного потоку і насичення крові киснем.

Тобто відбувається зупинення подачі кисню протягом ночі. Є деякі декілька видів важкості апное: легка форма, помірна і важка. От якщо говорити про важку форму, то, наприклад, людина може з восьми годин, наприклад, п'ять годин не дихати нормально. Це дуже небезпечна хвороба - застерегла експертка.

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Симптоми апное

Серед них може бути храп, пробудження з відчуттям нестачі кисню, сухість у роті, головні болі, денна сонливість. Всі вони по окремості та у сукупності можуть вказувати на наявність апное.

Тут важливо виділити симптоматику, чи людина встає розбитою, чи є в неї часті сечовипускання вночі, тобто часті походи у вбиральню, чи є в неї сухість у роті, головний біль, чи партнер скаржиться на храп - пояснює Пилипенко.

Небезпечність синдрому

Зупинки дихання можуть бути різними за часом. За словами Пилипенко, в нормі людина затримує дихання до 10 секунд. Якщо вони тривають довше, знижується постачання кисню в організм людини більше ніж на 30%. Це може вказувати на легку форму апное.

Тут вже треба проводити, звісно, діагностику. Тому що, якщо його (апное - ред.) не лікувати, це може призвести до інсульту, інфаркту, ішемічної хвороби серця, тому що це стресова ситуація для серцево-судинної системи - додає експертка.

Річ у тому, що у разі нестачі кисню, в кров викидаються гормони кортизолу, підвищується тиск, все це зношує серцево-судинну систему, зокрема ендотеліальні судини, що підвищує ризик серцево-судинних захворювань, особливо у людей з гіпертонічною хворобою. Також до зони ризику потрапляють люди із психологічними розладами та цукровим діабетом.

"Якщо, наприклад, у людини цукровий діабет або збільшений цукор. Серцево-судинні захворювання. І якщо у людини, наприклад, вже були діагностовані психічні захворювання, ну, наприклад, депресивний розлад. Оце прямо три категорії зони ризику", - зазначає Пилипенко.

Діагностування апное

Пилипенко каже, що перше, що потрібно зробити – це звернутися до фахівця, який працює з діагнозами пацієнта, на фоні яких у нього розвинулося апное.

Залежно від того, що людину турбує: серцево-судинні захворювання, ендокринологічні, можливо, викривлена перегородка або гіперплазія м'якого піднебіння (розростаються в неї м'які тканини й перекривають дихальні шляхи), обструкція. Людина може прийти з ожирінням, а в неї апное розвинулося на фоні ожиріння. Тоді спершу - до ендокринолога - пояснює сомнолог.

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Далі цьому фахівцю, до якого людина звернулась зі скаргами на поганий сон, потрібно провести диференціальну діагностику.

Для цього потрібно визначити, як людина спить та скільки разів за ніч прокидається, чи є у неї підвищене потовиділення під час сну. Якщо людина звернулася зі скаргами на сон одразу до сомнолога, у його розпорядженні є Берлінський опитувальник, який дозволяє виявити приховану патологію і надалі провести більш повну діагностику, а також призначити відповідне лікування. Та шкала денної сонливости Epworth, яка допоможе фахівцю зрозуміти, наскільки людина висипається. Водночас ці опитувальники валідизовані і їх можна використовувати й в загальній лікарській практиці.

"Дуже часто люди прокидаються, в них мокра подушка і волосся. Часте сечовипускання і мокра подушка. Все. Це уже скринінг. Дати ще опитувальники, наприклад, берлінській або шкалу Епфферта на денну сонливість і вже буде одразу зрозуміло, куди далі потрібно направляти: або звернутися в лабораторію сну, або в клініку, де є хом-тест по типу полісомнографії для домашнього використання", - розповідає експертка.

Далі фахівець направляє пацієнта на полісомнографію: або нічну повну, або домашню, для того, щоб підтвердити чи виключити діагноз апное і встановити його важкість.

Повна полісомнографія передбачає, що пацієнт ночує у клініці. Ця методика дозволяє точно підтвердити наявність у пацієнта апное. Домашній тест має меншу ефективність, проте, за словами експертки, в Україні його можна отримати у використання у багатьох клініках Києва, де є ЛОР-відділення. Це пристрій, який одягається на грудину або на руку та має спеціальні трубочки, які вставляються у ніс.

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Лікування апное

А ось після підтвердження цього синдрому, пацієнтів в Україні, за словами експертки "очікує справжній квест". Сомнолог поясняє, що лікування має бути комплексним, аби терапія була ефективною. Найпоширеніший метод лікування, доступний в Україні – це СІПАП-терапія. Вона використовується для лікування пацієнтів як з легкою формою апное, так і з тяжкою.

"СІПАП-терапія – це золотий стандарт лікування апное по всьому світу. Це такий компресор, який подає кисень через маску і під тиском розширює дихальні шляхи. Відбувається насичення крові киснем, людина може вдихати, але треба спати в масці. Проте не всі хочуть, не всі можуть. Бувають особливості анатомічні, психологічні. Умовно у людини панічний розлад, у неї панічні атаки, тоді такий метод стає під загрозою", - повідомляє сомнолог.

Також за словами Пилипенко існують різні оральні та мандибулярні апарати. Вони представляють собою різні капи, які вставляються до рота і висувають нижню щелепу, щоб відновити дихання. Проте здебільшого вони використовуються для лікування легкої форми апное.

Також існує метод лікуванння, який передбачає стимулювання м'язів язика.

"Це така імплантація, невеличка хірургія, яка стимулює м'язи язика. І теж відкривається простір дихальних шляхів. Вона вже з'явилась в Україні, але ще не доступна широко, адже доволі дорого коштує", - розповідає експертка.

Проте збереглись і радянські методи лікування, які декого здатні навіть налякати, адже вони включають стимуляцію струмом.

Я знаю з пацієнтів і лікарів, в яких ще є такі радянські методи. Умовно у щелепу вставляють металеву прищіпку з провідником струму, головне не доторкнутися язиком, і дають у руку металевий тримач і відбувається така електростимуляція. Дуже неприємна процедура - розповідає Пилипенко.

Проте у решті світу є безліч неінвазивних методів, схвалених FDA, які не приносять жодного дискомфорту. Наприклад пристрій у формі яйця, який реагує на звук храпу і сигналізує, що людині потрібно змінити позу. Або пристрої у вигляді пружин, які вставляються до рота і витягують щелепу, даючи змогу вдихнути.

А є ще з'явився перший пристрій для людей з апное для денного сну, який забезпечує невеличку плевром'язову стимуляцію, нагадуючи змінити позу при хропінні.

Також сомнолог розповіла, що існує пристрій у вигляді поясу Аір Сліп, який одягається на шию і створює приємний невеликий тиск, який допомагає відкривати дихальні шляхи.

"На жаль, в принципі, якщо підсумувати, у світі багато не неінвазивних класних методів, але у нас це тільки оральні апарати і сіпаптерапія - це те, що доступно і поширено", - підсумувала Пилипенко.

Вона також додала, що великою проблемою є також відсутність навчання для відповідних фахівців, адже навіть при наявності більшості апаратів, треба ще усвідомлювати як із ними працювати та які можуть бути нюанси. Наразі ж ці пристрої можна замовити з-за кордону, однак пам'ятати, що вони потребують знань щодо їхнього використання.

Якщо людина хоча б буде знати, що хропіти - це не норма і знати, що є симптоматикою апное та звертатися до фахівців із цим, то надалі проблему вже легше вирішити. В першу чергу важливо, щоб людина хоча б знала, що має таку проблему. А потім – хто шукає, той знайде, я все ж вважаю - додала експертка.

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Снодійне при апное протипоказане

Більшість людей, помітивши у себе розладу сну, звертають до сімейного лікаря. Проте за словами сомнолога, деякі медичні фахівці не диференціюють ці скарги й призначають пацієнтам снодійне, яке у випадку наявності апное вкрай не рекомендоване та навіть небезпечне. Експертка наголосила, що снодійне - це не лікування причини, це лікування симптомів, яке може призвести навіть до смерті. Людина може не прокинутись, тому що організм не зреагує на пониження рівня кисню у крові й навіть померти.

"Якщо у людини апное помірної або важкої форми, в неї зупинки дихання, що снодійне робить? Розслабляє, мало того, що м'язи, але і відключає деякі контролі у мозкових центрах. Центри підбудження спрацьовують, якраз якщо людина задихається. І якщо у людини апное, особливо важкої форми, то взагалі в протоколах не рекомендовано використовувати снодійне, людина може померти. Вона просто не підбуджується. А безліч смертей у нас уві сні. Особливо від серцевих нападів, під ранок", - пояснює Пилипенко.

Трекери сну

На питання, чи можна використовувати трекери сну або розумні годинники, аби діагностувати апное самостійно, експертка зазначила, що такий метод скоріш шкідливий, ніж корисний, адже помітивши не задовільняючи її показники, людина може почати тільки більше тривожитись, чим може спровокувати в себе ще більше безсоння.

"Зі звернень до мене, можу сказати, що ці трекери призводили до безсоння і до тривожності. Тобто вони говорять неправду, людина починає тривожитися, що вона не так спить, не та в неї фаза сну, що в неї немає глибокого сну і просто вона впадає в тривожність", - каже Пилипенко.

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Проте фахівчиня зі сну зауважила, що не всі трекери однакові і є ті, які можуть бути корисними, але вони менш поширені в Україні.

"У світі є трекери, в Україні патентованих таких трекерів немає, які можуть вимірювати рівень кисню, в першу чергу саме низький рівень кисню може вказувати на апное", - пояснила Пилипенко.

В Україні доступні інші варіанти трекерів у вигляді кільця, в яке вмонтовані датчики, які вимірюють одразу декілька показників: частоту, зміну пози, рух уві сні, серцевий ритм, насичення крові киснем, що в сумі може стати умовною підказкою звернутися до фахівця.

"Якщо знайти правильний трекер, як варіант, але тільки за умови, що людина самостійно не ставила собі діагноз, а все ж таки звернулася до лікаря і пройшла диференціальну діагностику", - пояснила експертка.

Психотерапія у лікуванні апное

За словами Пилипенко, у випадку тяжкої форми апное, коли людина має не тільки фізіологічні порушення сну через брак кисню у крові, а й набула психологічних проблем через це, наприклад, боїться засинати, тому що знає, що може задихнутися, також можна підключати й роботу із психологом. Це допоможе зробити лікування більш якісним. Проте, якщо людина має виключно фізіологічні аспекти захворювання, психотерапія безпорадна.

Коли людина боїться йти спати, тому що знає, що вона ляже буде задихатися і може померти, от в таких випадках краще використовувати все в комплексі. Психотерапія плюс і СІПАП-терапія, наприклад. Оце прям ідеально - зазначила сомнолог.

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Наслідки безсоння

Тривале безсоння може бути небезпечним для людини та навіть її оточення. Через недостатній сон знижується уважність, концентрація, додається дратівливість, які суттєво погіршують якість життя. До того ж якщо людина перебуває за кермом удень або працює із великими механізмами, наприклад на заводі, зменшення концентрації та уваги можуть бути вирішальними у питанні безпеки та навіть життя.

"За американською статистикою, коли у неділю переводять годинник на літній час, то в понеділок фіксується найбільша кількість хірургічних помилок. Тому що недоспав і концентрація знижується", - зауважує Пилипенко.

І це наслідки лише однієї години, яку людина "не доспала". При хронічному недосипанні, з будь-яких причин, ситуація може виглядати ще драматичніше. Також експертка додала, що ті, хто має апное, за статистикою потрапляють в ДТП частіше, ніж інші люди, бо в них знижується концентрація знижується через брак сну.

"Ті, хто працюють з небезпечними хімікатами, ті, хто працюють на механізмах важких, наприклад, у цехах, лікарі-хірурги, це все, звісно, може призвести до виробничих травм або навіть летальних випадків", - додає сомнолог.

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