Скільки годин потрібно спати людині, щоб виспатися - відповідь сомнолога

Під час сну організм людини відновлюється, тому тривалість сну для кожного визначається індивідуально. У середньому людині потрібно 7-9 годин, але важливо є те, що сон не вимірюється тривалістю, а ефективністю. Про це в коментарі УНН розповіла сомнолог Дарʼя Пилипенко.

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Як розповіла Пилипенко, теорія про те, що людині необхідно 8 годин сну, щоб виспатися, є міфом.

Усі ці балачки про 8 годин з точки зору науки не піддаються жодній критиці. Це все одно, що сказати, що у всіх мають бути зріст 180 см, а розмір ноги 41. Якраз кожній людині потрібен свій час відновлення протягом сну. У кожного своя діяльність, у кожного свій темперамент, у кожного своє світосприйняття, швидкість оброблення інформації, обмін речовин. І сон - це період, за який ми якраз "латаємо" свої, скажімо, неполадки протягом дня на клітинному рівні. Якраз відбувається заліковування, тому що хто не висипається, то той злий і агресивний. Сон не вимірюється тривалістю. Сон вимірюється ефективністю. Це абсолютно різні параметри сну. І одній людині треба 6 годин, а іншій - 10, і обидві будуть здорові - зазначила Пилипенко.

За її словами, існує рекомендація Національного фонду сну США, яка говорить, що для того, щоб виспатися, достатньо 7-9 годин.

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"Однак, це рекомендована норма. Існує також норма, яка каже, що норма сну становить 6-10 годин. Якщо ми візьмемо взагалі скільки люди сплять, то це 4-12 годин, тому що є "короткосплячі" і "довгосплячі" люди. У кожного з них це буде теж "ок". Головний критерій - це те, щоб людина заснула протягом 20 хвилин, уночі не блукала по дому, а вранці прокидалася без будильника, легко з відчуттям відновлення енергії, щоб протягом дня в неї не було сонливості. У середньому популяція спить 7 годин", - резюмувала Пилипенко.

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