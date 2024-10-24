Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Во время сна организм человека восстанавливается, поэтому продолжительность сна для каждого определяется индивидуально. В среднем человеку нужно 7-9 часов, но важно то, что сон измеряется не продолжительностью, а эффективностью. Об этом в комментарии УНН рассказала сомнолог Дарья Пилипенко.

Детали

Как рассказала Пилипенко, теория о том, что человеку необходимо 8 часов сна, чтобы выспаться, является мифом.

Все эти разговоры о 8 часах с точки зрения науки не поддаются никакой критике. Это все равно, что сказать, что у всех должны быть рост 180 см, а размер ноги 41. Как раз каждому человеку нужно свое время восстановления в течение сна. У каждого своя деятельность, у каждого свой темперамент, у каждого свое мировосприятие, скорость обработки информации, обмен веществ. И сон - это период, за который мы как раз «латаем» свои, скажем, неполадки в течение дня на клеточном уровне. Как раз происходит залечивание, потому что кто не высыпается, тот злой и агрессивный. Сон не измеряется продолжительностью. Сон измеряется эффективностью. Это совершенно разные параметры сна. И одному человеку надо 6 часов, а другому - 10, и оба будут здоровы - отметила Пилипенко.

По ее словам, существует рекомендация Национального фонда сна США, которая гласит, что для того, чтобы выспаться, достаточно 7-9 часов.

Улучшите свой сон: 7 успокаивающих напитков, которые стоит попробовать

«Однако, это рекомендуемая норма. Существует также норма, которая говорит, что норма сна составляет 6-10 часов. Если мы возьмем вообще сколько люди спят, то это 4-12 часов, потому что есть «короткоспящие» и «долгоспящие» люди. У каждого из них это будет тоже «ок». Главный критерий - это то, чтобы человек заснул в течение 20 минут, ночью не бродил по дому, а утром просыпался без будильника, легко с ощущением восстановления энергии, чтобы в течение дня у него не было сонливости. В среднем популяция спит 7 часов», - резюмировала Пилипенко.

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать