Улучшите свой сон: 7 успокаивающих напитков, которые стоит попробовать

Здоровый сон является важной составляющей общего благополучия, однако многие люди сталкиваются с трудностями засыпания. Чтобы улучшить качество сна, попробуйте приготовить 7 напитков, которые обладают успокаивающими свойствами. Об этом пишет Healthline Media, передает УНН.

Детали

Попробуйте один из этих напитков перед сном, чтобы найти свой идеальный ритуал для релаксации и улучшения сна.

1. Ромашковый чай

Этот классический напиток славится своими релаксирующими свойствами. Исследования 2024 года подтвердили, что ромашка может уменьшить количество пробуждений во время сна. Чтобы приготовить, залейте 4 столовые ложки цветков кипятком и дайте настояться 5 минут.

2. Чай из ашваганды

Это аюрведическое растение может помочь улучшить качество сна. Чай из ашваганды доступен в магазинах здорового питания или можно приготовить традиционное «лунное молоко», добавив специи в теплое молоко.

3. Чай из валерианы

Валериана известна своими успокаивающими свойствами. Обзор 2020 года подтвердил, что это средство может быть эффективным в лечении бессонницы. Приготовьте чай, замочив 2-3 грамма корня в горячей воде на 10-15 минут.

4. Мятный чай

Этот ароматный напиток имеет не только приятный вкус, но и антимикробные свойства. Просто вскипятите воду и добавьте листья мяты, дайте настояться 5 минут.

5. Теплое молоко

Стакан теплого молока перед сном может помочь благодаря триптофану, который повышает уровень серотонина и мелатонина. Просто доведите молоко до кипения и наслаждайтесь.

6. Миндальное молоко

Эта альтернатива коровьему молоку богата магнием и триптофаном, которые могут способствовать сну. Один стакан миндального молока содержит около 17 мг магния.

7. Чай из лаванды

Лаванда известна своими успокаивающими свойствами. Чай из лаванды может помочь снизить тревожность и улучшить качество сна.

Сон влияет на здоровье: как улучшить его качество