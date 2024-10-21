Улучшите свой сон: 7 успокаивающих напитков, которые стоит попробовать
Киев • УНН
Healthline Media рекомендует 7 напитков для улучшения качества сна, включая ромашковый чай, ашваганду и валериану. Эти напитки обладают успокаивающими свойствами и могут помочь уменьшить проблемы с засыпанием.
Здоровый сон является важной составляющей общего благополучия, однако многие люди сталкиваются с трудностями засыпания. Чтобы улучшить качество сна, попробуйте приготовить 7 напитков, которые обладают успокаивающими свойствами. Об этом пишет Healthline Media, передает УНН.
Детали
Попробуйте один из этих напитков перед сном, чтобы найти свой идеальный ритуал для релаксации и улучшения сна.
1. Ромашковый чай
Этот классический напиток славится своими релаксирующими свойствами. Исследования 2024 года подтвердили, что ромашка может уменьшить количество пробуждений во время сна. Чтобы приготовить, залейте 4 столовые ложки цветков кипятком и дайте настояться 5 минут.
2. Чай из ашваганды
Это аюрведическое растение может помочь улучшить качество сна. Чай из ашваганды доступен в магазинах здорового питания или можно приготовить традиционное «лунное молоко», добавив специи в теплое молоко.
3. Чай из валерианы
Валериана известна своими успокаивающими свойствами. Обзор 2020 года подтвердил, что это средство может быть эффективным в лечении бессонницы. Приготовьте чай, замочив 2-3 грамма корня в горячей воде на 10-15 минут.
4. Мятный чай
Этот ароматный напиток имеет не только приятный вкус, но и антимикробные свойства. Просто вскипятите воду и добавьте листья мяты, дайте настояться 5 минут.
5. Теплое молоко
Стакан теплого молока перед сном может помочь благодаря триптофану, который повышает уровень серотонина и мелатонина. Просто доведите молоко до кипения и наслаждайтесь.
6. Миндальное молоко
Эта альтернатива коровьему молоку богата магнием и триптофаном, которые могут способствовать сну. Один стакан миндального молока содержит около 17 мг магния.
7. Чай из лаванды
Лаванда известна своими успокаивающими свойствами. Чай из лаванды может помочь снизить тревожность и улучшить качество сна.
Сон влияет на здоровье: как улучшить его качество20 октября 2024, 00:38 • 18174 просмотра