Сон влияет на здоровье: как улучшить его качество

Сон является основой физического и психического здоровья, влияя на качество жизни в целом. Его продолжительность и качество напрямую связаны с различными аспектами повседневной жизни, такими как общее состояние здоровья, настроение и пищевые привычки. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.

Детали

Недостаточное количество сна может привести к перееданию, что увеличивает риск набора лишнего веса. Во время сна организм регулирует важные гормоны: грелин, который повышает аппетит, и лептин, отвечающий за ощущение сытости. При недостатке сна уровень грелина растет, а уровень лептина снижается, что ведет к увеличению аппетита. Это часто приводит к выбору продуктов с высоким содержанием сахара и жира, поскольку уставшие люди стремятся быстро восстановить энергию.

Недостаток сна также снижает мотивацию к физической активности. Это приводит к уменьшению энергии и расхода калорий, что негативно влияет на общее состояние здоровья.

Циркадные ритмы, или биологические часы, контролируют наш сон и другие важные функции организма. Нарушения этих ритмов могут привести к дистрессу. По данным опроса Gradus Research, 47% украинцев сообщили о проблемах со сном в 2023 году, по сравнению с 41% в 2022 году. Основными факторами являются стресс, изменения температуры и звуковые раздражители, а также тревога, связанная с войной.

Чтобы обеспечить качественный сон, следует придерживаться нескольких простых рекомендаций:

1. Создайте рутину: регулярный график сна поможет настроить организм на отдых.

2. Подготовьте спальное место: темная и тихая комната с комфортной постелью способствует лучшему сну.

3. Используйте кровать только для сна: избегайте работы или еды в постели.

4. Занимайтесь физической активностью: только не перед сном.

5. Проветривайте комнату: свежий воздух поможет заснуть легче.

6. Избегайте тяжелой пищи и стимулянтов: последний прием пищи должен быть за 4 часа до сна.

7. Используйте дыхательные техники: попробуйте дыхание «4-7-8» для расслабления.