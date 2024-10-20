Сон впливає на здоров’я: як покращити його якість
Київ • УНН
Недостатній сон може призвести до переїдання та набору ваги. 47% українців повідомили про проблеми зі сном у 2023 році, порівняно з 41% у 2022 році, через стрес та тривогу, пов'язану з війною.
Сон є основою фізичного та психічного здоров’я, впливаючи на якість життя загалом. Його тривалість і якість безпосередньо пов’язані з різними аспектами повсякденного життя, такими як загальний стан здоров’я, настрій і харчові звички. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
Деталі
Недостатня кількість сну може призвести до переїдання, що збільшує ризик набору зайвої ваги. Під час сну організм регулює важливі гормони: грелін, який підвищує апетит, і лептин, що відповідає за відчуття ситості. При нестачі сну рівень греліну зростає, а рівень лептину знижується, що веде до збільшення апетиту. Це часто призводить до вибору продуктів з високим вмістом цукру і жиру, оскільки втомлені люди прагнуть швидко відновити енергію.
Нестача сну також знижує мотивацію до фізичної активності. Це призводить до зменшення енергії та витрат калорій, що негативно впливає на загальний стан здоров’я.
Циркадні ритми, або біологічні годинники, контролюють наш сон та інші важливі функції організму. Порушення цих ритмів можуть призвести до дистресу. За даними опитування Gradus Research, 47% українців повідомили про проблеми зі сном у 2023 році, порівняно з 41% у 2022 році. Основними факторами є стрес, зміни температури і звукові подразники, а також тривога, пов'язана з війною.
Щоб забезпечити якісний сон, слід дотримуватися кількох простих рекомендацій:
1. Створіть рутину: регулярний графік сну допоможе налаштувати організм на відпочинок.
2. Підготуйте спальне місце: темна і тиха кімната з комфортною постіллю сприяє кращому сну.
3. Використовуйте ліжко лише для сну: уникайте роботи або їжі в ліжку.
4. Займайтеся фізичною активністю: тільки не перед сном.
5. Провітрюйте кімнату: свіже повітря допоможе заснути легше.
6. Уникайте важкої їжі і стимулянтів: останній прийом їжі має бути за 4 години до сну.
7. Використовуйте дихальні техніки: спробуйте дихання "4-7-8" для розслаблення.