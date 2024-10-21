Поліпшіть свій сон: 7 заспокійливих напоїв, які варто спробувати
Київ • УНН
Healthline Media рекомендує 7 напоїв для поліпшення якості сну, включаючи ромашковий чай, ашваганду та валеріану. Ці напої мають заспокійливі властивості та можуть допомогти зменшити проблеми із засинанням.
Здоровий сон є важливою складовою загального добробуту, проте багато людей стикаються з труднощами засинання. Щоб поліпшити якість сну, спробуйте приготувати 7 напоїв, які мають заспокійливі властивості. Про це пише Healthline Media, передає УНН.
Деталі
Спробуйте один з цих напоїв перед сном, щоб знайти свій ідеальний ритуал для релаксації та поліпшення сну.
1. Ромашковий чай
Цей класичний напій славиться своїми релаксуючими властивостями. Дослідження 2024 року підтвердили, що ромашка може зменшити кількість пробуджень під час сну. Щоб приготувати, залийте 4 столові ложки квіток окропом і дайте настоятися 5 хвилин.
2. Чай з ашваганди
Ця аюрведична рослина може допомогти покращити якість сну. Чай з ашваганди доступний в магазинах здорового харчування або можна приготувати традиційне "місячне молоко", додавши спеції в тепле молоко.
3. Чай з валеріани
Валеріана відома своїми заспокійливими властивостями. Огляд 2020 року підтвердив, що цей засіб може бути ефективним у лікуванні безсоння. Приготуйте чай, замочивши 2–3 грами кореня в гарячій воді на 10–15 хвилин.
4. М'ятний чай
Цей ароматний напій має не лише приємний смак, а й антимікробні властивості. Просто закип’ятіть воду і додайте листя м'яти, дайте настоятися 5 хвилин.
5. Тепле молоко
Склянка теплого молока перед сном може допомогти завдяки триптофану, який підвищує рівень серотоніну та мелатоніну. Просто доведіть молоко до кипіння і насолоджуйтеся.
6. Мигдальне молоко
Ця альтернатива коров'ячому молоку багата на магній та триптофан, що можуть сприяти сну. Один стакан мигдального молока містить близько 17 мг магнію.
7. Чай з лаванди
Лаванда відома своїми заспокійливими властивостями. Чай з лаванди може допомогти знизити тривожність і покращити якість сну.
Сон впливає на здоров’я: як покращити його якість20.10.24, 03:38 • 19054 перегляди