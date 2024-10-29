Кошмари можна приборкати одним фортепіанним акордом

Якщо вам сняться кошмари під час сну, з цим можна щось зробити. Згідно зі швейцарськими дослідженнями, рішення приховане в одному фортепіанному акорді.

Пише УНН із посиланням на ScienceAlert.

Контекст

Використовуючи неінвазивні методи маніпулювання емоціями, існує можливість обмежити кількість кошмарів уві сні.

Одним із неінвазивних методів є терапія репетицією образів, у якій пацієнти переписують свої найболючіші та найчастіші кошмари, щоб дати їм щасливий кінець. Потім вони "репетирують" розповідь собі цієї переписаної історії, - тобто намагаються перезаписати кошмар.

Важлива деталь: вчені виявили, що відтворення звуків, які люди асоціюють з певним стимулом, під час сну, допомагає посилити пам'ять про цей стимул. Це було названо цільовою реактивацією пам'яті (TMR). Водночас потрібно було з’ясувати, чи це може підвищити ефективність терапії репетицією образів (IRT).

Теорію було досліджено, - вчені запропонували 36 пацієнтам з діагнозом кошмарного розладу поєднати декілька методів лікування. Як виявилося, запропонована терапія дійсно допомогла знизити частоту їхніх поганих снів.

Як відбувалося дослідження

Учасникам експерименту протягом двох тижнів заповнювали щоденник сновидінь і сну. Всім добровольцям було надано один сеанс IRT. У цей момент половина групи пройшла сеанс TMR, створивши зв'язок між позитивною версією своїх кошмарів і звуком.

Інша половина слугувала контрольною групою, уявляючи собі менш страхітливу версію кошмару, не піддаючись впливу позитивних звуків.

Обом групам видали навушники для сну, які відтворювали звук (фортепіанний акорд C69) під час сну, кожні 10 секунд під час фази швидкого сну, коли жахи траплялися найчастіше.

Групи оцінювали через два тижні додаткових записів у щоденнику, а потім знову через три місяці без будь-якого лікування.

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На початку дослідження контрольна група бачила в середньому 2,58 жахіття на тиждень, а група TMR - у середньому 2,94 жахіття на тиждень. До кінця дослідження в контрольній групі кількість кошмарів знизилася до 1,02 на тиждень, а в групі TMR - лише до 0,19. Ще більш багатообіцяюче те, що група TMR повідомила про збільшення кількості щасливих снів.

Протягом трьох місяців спостереження кошмари трохи зросли в обох групах, до 1,48 та 0,33 на тиждень відповідно. Проте це все ще вражаюче зниження частоти кошмарів, кажуть дослідники, припускаючи, що використання TMR для підтримки IRT призводить до більш ефективного лікування.

Ми були приємно здивовані тим, наскільки добре учасники дотримувалися та переносили процедури дослідження, наприклад, щоденне виконання сеансів репетиційної терапії з використанням образів та носіння пов'язки для сну протягом ночі - пояснив психіатр Лампрос Перогамврос із Женевської університетської лікарні та Женевського університету у Швейцарії.

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