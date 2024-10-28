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Вчені виявили нову ознаку ранньої стадії хвороби Альцгеймера

Київ • УНН

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Дослідження 84 мізків показало відмирання соматостатин-інгібуючих нервових клітин на ранній стадії хвороби Альцгеймера. Це відкриття може допомогти у розробці нових методів раннього виявлення та лікування захворювання.

Вчені виявили нову ознаку ранньої стадії хвороби Альцгеймера

Хворобу Альцгеймера важливо виявити захворювання якомога раніше. Важливий внесок у це роблять поточні дослідження вчених з США.

Пише УНН із посиланням на Focus та National Institutes of Health (NIH).

Дослідивши мозок 84 померлих людей (51 жінка, 33 чоловіка; вік у У середньому досягав 88 років), фахівці з Сіетла з’ясували, що відбувається у постраждалих, у яких ще не було типових симптомів хвороби Альцгеймера в повсякденному житті.

Вчені виявили, що на ранній стадії хвороби відмирають так звані соматостатин-інгібуючі нервові клітини, які посилають сигнали, що сигналізують про хворобу. Їх загибель може спровокувати подальші зміни у мозку. Це, зрештою, призводить до помітних симптомів хвороби Альцгеймера.

Ранні стадії хвороби Альцгеймера

Відповідно до інформації Національного інституту охорони здоров'я, вказується що отримані результати дослідження свідчать про "найперші зміни", які відбуваються повільно й тихо, "до появи будь-яких симптомів".

Початкові зміни включають повільне накопичення бляшок; пошкодження клітинної ізоляції, яка допомагає нейронам надсилати сигнали; далі - загибель так званих нервових клітин, що інгібують соматостатин.

Останнє було особливо несподіваним для дослідників, оскільки наука раніше припускала, що хвороба Альцгеймера в першу чергу пошкоджує нервові клітини, які посилають активаційні сигнали іншим клітинам. Інгібуючі нервові клітини діють з точністю до навпаки, вони блокують інші клітини у виконанні їхніх функцій.

Довідка

Соматостатин - це так званий пептидний гормон. Він виробляється в різних частинах тіла - в мозку, а також у підшлунковій залозі та травному тракті. Соматостатин відіграє важливу роль у засвоєнні поживних речовин і може стримувати вивільнення різних гормонів, включаючи інсулін, глюкагон і гастрин.

Дослідження 84 мозків показало, що нервові клітини, які пригнічують вивільнення цього пептидного гормону, відмирають на ранній стадії хвороби Альцгеймера. На основі таких висновків у майбутньому можуть бути розроблені ще кращі ліки від Альцгеймера, які починають діяти на якомога більш ранній стадії хвороби.

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Але поки дослідження тривають.

Одна з проблем діагностики та лікування хвороби Альцгеймера полягає в тому, що значна частина пошкоджень мозку відбувається задовго до появи симптомів. Можливість виявити ці ранні зміни означає, що ми вперше можемо побачити, що відбувається в мозку людини на ранніх стадіях захворювання

- коментує дослідження Річард Ходс (Richard J. Hodes), директор Національного інституту старіння, який є частиною NIH.

Важлива інформація:

Як значно знизити ризик розвитку хвороби (14 заходів):

  • Знизити підвищений рівень холестерину ЛПНЩ
  • Зберегти зір
  • Розпізнати і компенсувати втрату слуху
  • Продовжувати навчатися протягом усього життя
  • Уникати травм голови, наскільки це можливо
  • Запобігти або знизити високий кров'яний тиск
  • Вживати менше алкоголю або взагалі не вживати його
  • Зменшити зайву вагу
  • Кинути палити
  • Правильно лікувати стрес і депресію
  • Підтримувати соціальні контакти замість того, щоб жити на самоті та ізольовано
  • Уникайте забруднення повітря та твердих частинок

Також важливо робити достатньо фізичних вправ, та пам'ятати про профілактику діабету 2 типу.

Виявлено дивні випадки передачі хвороби Альцгеймера через медичну процедуру31.01.24, 04:00 • 30964 перегляди

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