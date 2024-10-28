Вчені виявили нову ознаку ранньої стадії хвороби Альцгеймера
Київ • УНН
Дослідження 84 мізків показало відмирання соматостатин-інгібуючих нервових клітин на ранній стадії хвороби Альцгеймера. Це відкриття може допомогти у розробці нових методів раннього виявлення та лікування захворювання.
Хворобу Альцгеймера важливо виявити захворювання якомога раніше. Важливий внесок у це роблять поточні дослідження вчених з США.
Пише УНН із посиланням на Focus та National Institutes of Health (NIH).
Дослідивши мозок 84 померлих людей (51 жінка, 33 чоловіка; вік у У середньому досягав 88 років), фахівці з Сіетла з’ясували, що відбувається у постраждалих, у яких ще не було типових симптомів хвороби Альцгеймера в повсякденному житті.
Вчені виявили, що на ранній стадії хвороби відмирають так звані соматостатин-інгібуючі нервові клітини, які посилають сигнали, що сигналізують про хворобу. Їх загибель може спровокувати подальші зміни у мозку. Це, зрештою, призводить до помітних симптомів хвороби Альцгеймера.
Ранні стадії хвороби Альцгеймера
Відповідно до інформації Національного інституту охорони здоров'я, вказується що отримані результати дослідження свідчать про "найперші зміни", які відбуваються повільно й тихо, "до появи будь-яких симптомів".
Початкові зміни включають повільне накопичення бляшок; пошкодження клітинної ізоляції, яка допомагає нейронам надсилати сигнали; далі - загибель так званих нервових клітин, що інгібують соматостатин.
Останнє було особливо несподіваним для дослідників, оскільки наука раніше припускала, що хвороба Альцгеймера в першу чергу пошкоджує нервові клітини, які посилають активаційні сигнали іншим клітинам. Інгібуючі нервові клітини діють з точністю до навпаки, вони блокують інші клітини у виконанні їхніх функцій.
Довідка
Соматостатин - це так званий пептидний гормон. Він виробляється в різних частинах тіла - в мозку, а також у підшлунковій залозі та травному тракті. Соматостатин відіграє важливу роль у засвоєнні поживних речовин і може стримувати вивільнення різних гормонів, включаючи інсулін, глюкагон і гастрин.
Дослідження 84 мозків показало, що нервові клітини, які пригнічують вивільнення цього пептидного гормону, відмирають на ранній стадії хвороби Альцгеймера. На основі таких висновків у майбутньому можуть бути розроблені ще кращі ліки від Альцгеймера, які починають діяти на якомога більш ранній стадії хвороби.
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Але поки дослідження тривають.
Одна з проблем діагностики та лікування хвороби Альцгеймера полягає в тому, що значна частина пошкоджень мозку відбувається задовго до появи симптомів. Можливість виявити ці ранні зміни означає, що ми вперше можемо побачити, що відбувається в мозку людини на ранніх стадіях захворювання
Важлива інформація:
Як значно знизити ризик розвитку хвороби (14 заходів):
- Знизити підвищений рівень холестерину ЛПНЩ
- Зберегти зір
- Розпізнати і компенсувати втрату слуху
- Продовжувати навчатися протягом усього життя
- Уникати травм голови, наскільки це можливо
- Запобігти або знизити високий кров'яний тиск
- Вживати менше алкоголю або взагалі не вживати його
- Зменшити зайву вагу
- Кинути палити
- Правильно лікувати стрес і депресію
- Підтримувати соціальні контакти замість того, щоб жити на самоті та ізольовано
- Уникайте забруднення повітря та твердих частинок
Також важливо робити достатньо фізичних вправ, та пам'ятати про профілактику діабету 2 типу.
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