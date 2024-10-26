Британські вчені виявили несподіваний зв'язок між фінансами та здоров'ям
Київ • УНН
Дослідження показало, що фінансові труднощі збільшують ризик проблем з імунною, нервовою та ендокринною системами на 60%. Вивчення 4934 осіб тривало 4 роки та виявило шість основних факторів стресу.
Дослідження вчених з Великої Британії виявило, що фінансові труднощі негативно впливають не лише на психічне, але й на фізичне здоров'я, зокрема на імунну, нервову та ендокринну системи. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
Деталі
У дослідженні, що тривало чотири роки, взяли участь 4 934 особи віком від 50 років. Вчені виділили шість основних факторів стресу, серед яких фінансові проблеми, догляд за кимось, інвалідність, важка втрата, хвороба та розлучення.
Результати показали, що учасники, які відчували стрес через фінансові труднощі, мали на 60% більшу ймовірність розвитку "профілю високого ризику" за чотири роки. Кожен додатковий стресовий фактор, як-от розлучення, збільшував ймовірність на 19%. Дослідження підтверджує, що хронічний стрес може призводити до серйозних змін у здоров'ї, зокрема через гормональні зміни та запальні процеси в організмі.
Експерти радять усувати чинники стресу, підтримувати збалансоване харчування, забезпечувати достатній сон та активно займатися фізичною діяльністю для боротьби зі стресом. У разі потреби варто звертатися за медичною допомогою.
Через стрес погіршилось здоров'я: на Хмельниччині після атаки рф госпіталізували трьох людей24.10.24, 11:59 • 17946 переглядiв