Британские ученые обнаружили неожиданную связь между финансами и здоровьем

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Исследование показало, что финансовые трудности увеличивают риск проблем с иммунной, нервной и эндокринной системами на 60%. Изучение 4934 человек длилось 4 года и выявило шесть основных факторов стресса.

Исследование ученых из Великобритании показало, что финансовые трудности негативно влияют не только на психическое, но и на физическое здоровье, в частности на иммунную, нервную и эндокринную системы. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.

Детали

В исследовании, которое длилось четыре года, приняли участие 4 934 человека в возрасте от 50 лет. Ученые выделили шесть основных факторов стресса, среди которых финансовые проблемы, уход за кем-то, инвалидность, тяжелая утрата, болезнь и развод.

Результаты показали, что участники, которые испытывали стресс из-за финансовых трудностей, имели на 60% большую вероятность развития «профиля высокого риска» через четыре года. Каждый дополнительный стрессовый фактор, например развод, увеличивал вероятность на 19%. Исследование подтверждает, что хронический стресс может приводить к серьёзным изменениям в здоровье, в частности из-за гормональных изменений и воспалительных процессов в организме.

Эксперты советуют устранять факторы стресса, поддерживать сбалансированное питание, обеспечивать достаточный сон и активно заниматься физической деятельностью для борьбы со стрессом. В случае необходимости следует обращаться за медицинской помощью.

Из-за стресса ухудшилось здоровье: в Хмельницкой области после атаки рф госпитализировали трех человек24 октября 2024, 08:59 • 16040 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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