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Из-за стресса ухудшилось здоровье: в Хмельницкой области после атаки рф госпитализировали трех человек

Из-за стресса ухудшилось здоровье: в Хмельницкой области после атаки рф госпитализировали трех человек

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 08:59  •  4623 просмотра

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После атаки российских дронов на Хмельницкую область три человека госпитализированы из-за ухудшения здоровья от стресса. Их состояние удовлетворительное, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сегодня, 24 октября, после вражеской атаки "шахедов" на Хмельницкую  область  госпитализировали трех человек.Сейчас они в Староконстантиновской многопрофильной больнице в кардиологическом и терапевтическом отделениях. Об этом рассказала директор медицинского учреждения Людмила Гнатюк в комментарии "Суспільне Хмельницький", передает УНН

"Люди не травмированы, они поступили в стрессе с ухудшением здоровья. Сейчас их состояние не критическое, удовлетворительное. Среди госпитализированных детей нет. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь", - рассказала Людмила Гнатюк.

Напомним

В Хмельницкой области утром сбито 8 вражеских дронов типа "Shahed", из-за атаки рф повреждены многоквартирный дом, гостиница, библиотека, один человек пострадал.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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