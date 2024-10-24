Из-за стресса ухудшилось здоровье: в Хмельницкой области после атаки рф госпитализировали трех человек

Сегодня, 24 октября, после вражеской атаки "шахедов" на Хмельницкую область госпитализировали трех человек.Сейчас они в Староконстантиновской многопрофильной больнице в кардиологическом и терапевтическом отделениях. Об этом рассказала директор медицинского учреждения Людмила Гнатюк в комментарии "Суспільне Хмельницький", передает УНН.

"Люди не травмированы, они поступили в стрессе с ухудшением здоровья. Сейчас их состояние не критическое, удовлетворительное. Среди госпитализированных детей нет. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь", - рассказала Людмила Гнатюк.

Напомним

В Хмельницкой области утром сбито 8 вражеских дронов типа "Shahed", из-за атаки рф повреждены многоквартирный дом, гостиница, библиотека, один человек пострадал.