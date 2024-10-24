Через стрес погіршилось здоров'я: на Хмельниччині після атаки рф госпіталізували трьох людей
Київ • УНН
Після атаки російських дронів на Хмельницьку область троє людей госпіталізовані через погіршення здоров'я від стресу. Їхній стан задовільний, їм надають необхідну медичну допомогу.
Сьогодні, 24 жовтня, після ворожої атаки "шахедів" на Хмельницьку область госпіталізували трьох людей. Наразі вони у Старокостянтинівській багатопрофільній лікарні у кардіологічному і терапевтичному відділеннях. Про це розповіла директорка медичного закладу Людмила Гнатюк у коментарі "Суспільне Хмельницький", передає УНН.
"Люди не травмовані, вони поступили в стресі з погіршенням здоров'я. Наразі їхній стан не критичний, задовільний. Серед госпіталізованих дітей немає. Усім надають необхідну медичну допомогу", - розповіла Людмила Гнатюк.
Нагадаємо
У Хмельницькій області вранці збито 8 ворожих дронів типу "Shahed", через атаку рф пошкоджено багатоквартирний будинок, готель, бібліотеку, одна людина постраждала.