росіяни вранці атакували Хмельниччину "шахедами": пошкоджено багатоквартирний будинок і готель, є постраждалий
Київ • УНН
Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області збито 8 ворожих БПЛА "Shahed". Пошкоджено житловий будинок, готель, нежитлове приміщення та бібліотеку, одна особа отримала незначні ушкодження.
У Хмельницькій області вранці збито 8 ворожих дронів типу "Shahed", через атаку рф пошкоджено багатоквартирний будинок, готель, бібліотеку, одна людина постраждала, повідомив у четвер голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вранці, під час сигналу "Повітряна тривога", збито 8 ворожих БПЛА типу "Shahed". Внаслідок атаки, пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Триває робота з розбирання конструкцій
Також, з його слів, пошкоджено дах готелю та нежитлове приміщення, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в одній із бібліотек області.
Одна особа отримала незначні ушкодження
рф атакувала Україну 4 ракетами та 50 безпілотниками, збито 40 дронів24.10.24, 08:53 • 35695 переглядiв