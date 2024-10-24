россияне утром атаковали Хмельницкую область "шахедами": повреждены многоквартирный дом и отель, есть пострадавший

В Хмельницкой области утром сбито 8 вражеских дронов типа "Shahed", из-за атаки рф повреждены многоквартирный дом, гостиница, библиотека, один человек пострадал, сообщил в четверг глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

Сегодня утром, во время сигнала "Воздушная тревога", сбито 8 вражеских БПЛА типа "Shahed". В результате атаки, поврежден жилой многоквартирный дом. Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Продолжается работа по разборке конструкций - написал Тюрин.

Также, по его словам, повреждена крыша гостиницы и нежилое помещение, взрывной волной повреждены окна в одной из библиотек области.

Один человек получил незначительные повреждения - отметил Тюрин.

рф атаковала Украину 4 ракетами и 50 беспилотниками, сбито 40 дронов