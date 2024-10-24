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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф атаковала Украину 4 ракетами и 50 беспилотниками, сбито 40 дронов

рф атаковала Украину 4 ракетами и 50 беспилотниками, сбито 40 дронов

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 05:53  •  5389 просмотра

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Ночью рф атаковала Украину 50 дронами и 4 ракетами. Силы обороны сбили 40 БПЛА в разных областях, 7 потеряно, 3 вернули. Ракеты не достигли целей, боевая работа продолжается.

россия ночью атаковала Украину 4 ракетами и 50 дронами, сбито 40 беспилотников, 2 - повернули в направлении россии и Беларуси, ракеты не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 октября (с 21.00 23 октября) противник атаковал Украину двумя крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской обл. и 50-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел, Курск и Крым.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие 40 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях. Кроме того, 7 российских беспилотников локально потеряно, 1 - в воздушном пространстве Украины, еще 2 - повернули в направлении россии и Беларуси. Вражеские ракеты не достигли своих целей. Боевая работа продолжается! Информация обновляется

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Киев подвергся 14-й воздушной атаке рф с начала октября: все из около 10 дронов обезврежены24 октября 2024, 05:19 • 10114 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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