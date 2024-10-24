рф атакувала Україну 4 ракетами та 50 безпілотниками, збито 40 дронів
Київ • УНН
Вночі рф атакувала Україну 50 дронами та 4 ракетами. Сили оборони збили 40 БПЛА у різних областях, 7 втрачено, 3 повернули. Ракети не досягли цілей, бойова робота триває.
росія уночі атакувала Україну 4 ракетами та 50 дронами, збито 40 безпілотників, 2 - повернули у напрямку росії та Білорусі, ракети не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 жовтня (із 21.00 23 жовтня) противник атакував Україну двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської обл. та 50-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим.
Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях. Окрім того, 7 російських безпілотників локаційно втрачено, 1 – в повітряному просторі України, ще 2 – повернули у напрямку росії та Білорусі. Ворожі ракети не досягли своїх цілей. Бойова робота триває! Інформація оновлюється
Київ зазнав 14-ї повітряної атаки рф з початку жовтня: усі з близько 10 дронів знешкоджено24.10.24, 08:19 • 31227 переглядiв