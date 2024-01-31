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Виявлено дивні випадки передачі хвороби Альцгеймера через медичну процедуру

Виявлено дивні випадки передачі хвороби Альцгеймера через медичну процедуру

Київ • УНН

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Рідкісні випадки ранніх симптомів хвороби Альцгеймера можуть бути пов'язані з лікуванням гормонами росту за кілька десятиліть до цього через можливу передачу бета-амілоїдного білка під час медичних процедур.

Згідно з новим дослідженням, ранні симптоми хвороби Альцгеймера у рідкісних випадках можуть бути пов'язані з медикаментозним лікуванням гормонами росту. 

Про це передає УНН із посиланням на Economist та Nature Medicine.

Деталі

Дослідження, опубліковане 29 січня у журналі Nature Medicine, надає перші докази медикаментозного набуття хвороби Альцгеймера у живих людей. У цих випадках ранні симптоми хвороби у пацієнтів можуть бути наслідком можливої передачі білка бета-амілоїду, який є ключовим компонентом хвороби Альцгеймера, коли він утворює бляшки в мозку.

Нове дослідження припускає, що забруднення бета-амілоїдом може бути пов'язане з ранніми симптомами деменції, які спостерігалися у пацієнтів в дослідженні. Результати дослідження не свідчать про те, що хвороба Альцгеймера може бути заразною або поширюватися, наприклад, як вірусні чи бактеріальні інфекції, але вони піднімають нові питання про хворобу Альцгеймера та інші дегенеративні захворювання.

Джон Колінг, провідний автор дослідження і директор Інституту пріонних захворювань при Університетському коледжі Лондона зазначив, що це дійсно рідкісні випадки.

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Я повинен підкреслити, що це дуже рідкісні випадки, і більшість з них пов'язані з медичними процедурами, які більше не використовуються

 - заявив він на прес-конференції.

Довідка

Хвороба Альцгеймера є найпоширенішою формою деменції в усьому світі. Досі були відомі дві форми захворювання, при яких гинуть нервові клітини головного мозку: поширений віковий, так званий спорадичний варіант, і значно рідше - генетична форма.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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