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ВООЗ надала рекомендації щодо використання штучного інтелекту в медицині

ВООЗ надала рекомендації щодо використання штучного інтелекту в медицині

Київ • УНН

 • 49732 перегляди

Всесвітня організація охорони здоров'я підготувала рекомендації щодо використання технологій генеративного штучного інтелекту в охороні здоров'я. Ці технології мають потенціал для покращення охорони здоров'я, але також несуть ризики, якщо для навчання використовуються неякісні або упереджені дані.

Всесвітня організація охорони здоров’я підготувала рекомендації для органів державного управління, технологічних компаній та працівників сфери надання медичних послуг щодо застосування технологій генеративного штучного інтелекту в системі охорони здоров’я. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.

Деталі

Зокрема ВООЗ вбачає перспективу використання штучного інтелекту лікарями для діагностики та клінічного лікування, наприклад, відповіді на письмові запити пацієнтів.

Також технологія надасть можливість використання безпосередньо пацієнтом, наприклад, для дослідження симптомів і лікування.

Великі мультимодальні системи управління даними можуть виконувати канцелярські та адміністративні завдання, такі як документування та узагальнення прийомів пацієнтів в електронних медичних записах, або бути залученими до наукових досліджень та розробки ліків, у тому числі виявлення нових лікарських сполук.

Такі технології є унікальними через свою імітацію людського спілкування та здатність виконувати завдання, на виконання яких вони не були явно запрограмовані, та використовують кілька типів вхідних даних, таких як текст, відео та зображення.

йдеться у повідомленні.

Окремо в пропонованих рекомендаціях наголошується, що технології генеративного штучного інтелекту мають потенціал для покращення охорони здоров'я, але лише за умови, що ті, хто розробляє, регулює та використовує ці технології, повністю враховують пов'язані з ними ризики.

ВООЗ також застерігає, що такі системи можуть навчатися на матеріалах з інформацією низької якості або з упередженою інформацією на основі раси, етнічного чи особистого походження, статі, гендерної приналежності чи віку, що може завдати шкоди людям у разі використання такої інформації.

Штучний інтелект у журналістиці: ChatGPT агрегуватиме контент глобального Springer Media, зокрема "Politico", "Bild" та "Welt"14.12.23, 19:21 • 46665 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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