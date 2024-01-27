ВООЗ надала рекомендації щодо використання штучного інтелекту в медицині

Всесвітня організація охорони здоров’я підготувала рекомендації для органів державного управління, технологічних компаній та працівників сфери надання медичних послуг щодо застосування технологій генеративного штучного інтелекту в системі охорони здоров’я. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.

Деталі

Зокрема ВООЗ вбачає перспективу використання штучного інтелекту лікарями для діагностики та клінічного лікування, наприклад, відповіді на письмові запити пацієнтів.

Також технологія надасть можливість використання безпосередньо пацієнтом, наприклад, для дослідження симптомів і лікування.

Великі мультимодальні системи управління даними можуть виконувати канцелярські та адміністративні завдання, такі як документування та узагальнення прийомів пацієнтів в електронних медичних записах, або бути залученими до наукових досліджень та розробки ліків, у тому числі виявлення нових лікарських сполук.

Такі технології є унікальними через свою імітацію людського спілкування та здатність виконувати завдання, на виконання яких вони не були явно запрограмовані, та використовують кілька типів вхідних даних, таких як текст, відео та зображення.