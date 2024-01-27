ВОЗ предоставила рекомендации по использованию искусственного интеллекта в медицине

Всемирная организация здравоохранения подготовила рекомендации для органов государственного управления, технологических компаний и работников сферы оказания медицинских услуг по применению технологий генеративного искусственного интеллекта в системе здравоохранения. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

В частности ВОЗ видит перспективу использования искусственного интеллекта врачами для диагностики и клинического лечения, например, ответы на письменные запросы пациентов.

Также технология предоставит возможность использования непосредственно пациентом, например, для исследования симптомов и лечения.

Большие мультимодальные системы управления данными могут выполнять канцелярские и административные задачи, такие как документирование и обобщение приемов пациентов в электронных медицинских записях, или быть привлеченными к научным исследованиям и разработке лекарств, в том числе выявление новых лекарственных соединений.

Такие технологии являются уникальными из-за своей имитации человеческого общения и способности выполнять задачи, на выполнение которых они не были явно запрограммированы, и используют несколько типов входных данных, таких как текст, видео и изображения. говорится в сообщении.

Отдельно в предлагаемых рекомендациях отмечается, что технологии генеративного искусственного интеллекта имеют потенциал для улучшения здравоохранения, но только при условии, что те, кто разрабатывает, регулирует и использует эти технологии, полностью учитывают связанные с ними риски.

ВОЗ также предостерегает, что такие системы могут обучаться на материалах с информацией низкого качества или с предвзятой информацией на основе расы, этнического или личного происхождения, пола, гендерной принадлежности или возраста, что может нанести вред людям в случае использования такой информации.

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