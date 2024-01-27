ВОЗ предоставила рекомендации по использованию искусственного интеллекта в медицине
Всемирная организация здравоохранения подготовила рекомендации по использованию технологий генеративного искусственного интеллекта в здравоохранении. Эти технологии имеют потенциал для улучшения здравоохранения, но также несут риски, если для обучения используются некачественные или предвзятые данные.
Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после заявлений Милея
Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после того, как президент Аргентины Хавьер Милей сделал неуважительные комментарии, назвав президента Колумбии Густаво Петро "коммунистическим убийцей", что привело к обострению отношений между двумя странами.
Reuters: глава Пентагона Остин вернется на работу на следующей неделе после болезни
Министр обороны Ллойд Остин планирует вернуться в Пентагон 30 января после того, как отсутствовал из-за лечения рака простаты. 70-летний Остин публично не обсуждал проблемы со здоровьем.
Байден заявил о готовности принять жесткие меры против нелегальной миграции
Байден готов принять жесткие меры для предотвращения нелегальной миграции, если их одобрит Конгресс. Он призвал Конгресс принять двухпартийный законопроект для решения пограничного кризиса, если они серьезно настроены в этом отношении, и он подпишет его.
В Германии мужчина захватил четырех заложников в Starbucks
Вооруженный мужчина захватил четырех человек в заложники в кафе Starbucks в Ульме, Германия. Полиция задержала мужчину, когда он пытался покинуть кафе с заложниками, применив огнестрельное оружие. Никто из заложников не пострадал.
Шольц встретится в Вашингтоне с Байденом по поводу помощи Украине
Канцлер Германии Шольц посетит Вашингтон в начале февраля, чтобы встретиться с президентом Байденом и обсудить предоставление дополнительной помощи Украине. США исчерпали имеющиеся полномочия Конгресса по помощи Украине и стремятся объединить усилия с Германией, основным поставщиком оружия и помощи Киеву, чтобы усилить поддержку.
Грузия и Армения подписали меморандум о стратегическом партнерстве
Во время визита Пашиняна в Тбилиси премьер-министры Грузии и Армении подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Это формализует исторически прочный союз и дружбу между двумя соседними странами.
Тайвань поставляет РФ металлообрабатывающие станки, необходимые для военных технологий - The Insider.
С момента вторжения Тайвань стал крупнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию, поставив через Турцию оборудования на сумму 29 миллионов долларов, несмотря на проукраинскую позицию Тайваня. Эти станки жизненно необходимы российской военной промышленности для производства высокоточного оружия, но санкции не ограничивают экспорт большинства тайваньских станков.
Уроженка Одессы совершила суборбитальный полет с Virgin Galactic
Лина Бороздина, биохимик, которая родилась в Одессе в 1969 году, совершила суборбитальный полет на высоту 88 км на борту космического челнока VSS Unity компании Virgin Galactic. Она ждала этого полета 18 лет, приобретя билет стоимостью 200 000 долларов.
Президент наградил государственными наградами 54 украинских воинов, из них 32 - посмертно
Зеленский наградил 54 украинских воинов государственными наградами, из них 32 - посмертно. Награды варьировались от ордена Богдана Хмельницкого до медали "За спасенную жизнь".