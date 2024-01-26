Бактерія сифілісу вже існувала в Америці до прибуття європейців та мала невенеричний варіант – вчені

У людських останках 2000-річної давнини, в Південній Америці, вчені-дослідники виявили підвиду бактерії, яка спричиняє сифіліс. Наразі це вважається значним кроком вперед у пошуках походження захворювання, а також свідчить, що інфекція, ймовірно, мала невенеричний варіант до приходу португальців на територію сучасної Бразилії.

Про це ідеться у матеріалі видання Nature, передає УНН.

Деталі

Міжнародна група вчених-дослідників проаналізувала кістки з могили, виявленої 20 років тому в прибережному регіоні Санта-Катаріна, Бразилія. У кістках людей, які померли в Південній Америці 2 тисячі років тому вчені виявили бактеріальну ДНК, яка тісно пов’язана з бактерією сифілісу. На сьогоднішній день це найдавніша знахідка на цю тему. Виявляється, ще дві тисячі років тому індіанці на півдні території сучасної Бразилії хворіли на ендемічний сифіліс.

Контекст

Відкриття є важливим кроком вперед у пошуках витоків сифілісу та пов'язаних з ним захворювань, оскільки вперше переконливо доведено, що захворювання на сифіліс виникло раніше 1492 року. Той рік, коли Колумб на трьох кораблях встановив контакт між Європою та Америкою, вважається віхою в історії хвороби, оскільки після цього сифіліс швидко поширився в Європі і став страшною венеричною хворобою.

Але завдяки новішим доказам, на основі аналізу людських останків у Європі, виявлено, що захворювання було на континенті ще до часів Колумба.

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Висновки міжнародної співпраці вчених-дослідників

За словами керівника дослідження у Південній Америці Верени Шунеманн, історія інфекції "мабуть, набагато складніша". Вона зазначила, що на здивування дослідників, вони виявили не збудників класичного сифілісу в генетичному матеріалі кісток, а саме збудників ендемічного сифілісу.

Цікаво, що обидва збудника належать до роду Treponema. Однак, на відміну від класичного сифілісу, ендемічний сифіліс не передається статевим шляхом, а переважно через шкіру.

Аналіз цих ДНК 4 осіб показав, що вони були заражені підвидом T. pallidum, який, можливо, був предком T. pallidum endemicum, який викликає Беджель (невенеричний ендемічний сифіліс).

Довідка

Беджель, як правило, передається через нестатевий контакт зі шкірою або спільне використання посуду, характеризується ураженнями, які починаються в роті та поширюються на шкіру та кістки.

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Бактерія вже давно поширилася по всьому світу

Використовуючи зразки ДНК, взяті з кісток віком 2000 років, дослідники датували появу сімейства бактерій сифілісу періодом між 12 000 і 550 рр. до н.е.

Але слід зазначити, що команда вчених не знайшла доказів T. pallidum, який спричиняє сифіліс у наш час, - таким чином походження цього конкретного підвиду залишається неясним.

Перехідні хвороби завжди залишаються великою загадкою - каже Шунеман.

Інфекції могли виникнути в інших частинах світу до того, як вони прибули в Америку, але для підтвердження цього потрібні дані, каже вона.

Сьогодні ендемічний сифіліс поширюється переважно в найжаркіших і посушливих регіонах світу. Особливо поширений в Африці та Західній Азії.