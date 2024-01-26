Бактерия сифилиса уже существовала в Америке до прибытия европейцев и имела невенерический вариант - ученые

В человеческих останках 2000-летней давности, в Южной Америке, ученые-исследователи обнаружили подвида бактерии, которая вызывает сифилис. Сейчас это считается значительным шагом вперед в поисках происхождения заболевания, а также свидетельствует, что инфекция, вероятно, имела невенерический вариант до прихода португальцев на территорию современной Бразилии.

Об этом говорится в материале издания Nature, передает УНН.

Детали

Международная группа ученых-исследователей проанализировала кости из могилы, обнаруженной 20 лет назад в прибрежном регионе Санта-Катарина, Бразилия. В костях людей, умерших в Южной Америке 2 тысячи лет назад ученые обнаружили бактериальную ДНК, которая тесно связана с бактерией сифилиса. На сегодняшний день это самая древняя находка на эту тему. Оказывается, еще две тысячи лет назад индейцы на юге территории современной Бразилии болели эндемическим сифилисом.

Контекст

Открытие является важным шагом вперед в поисках истоков сифилиса и связанных с ним заболеваний, поскольку впервые убедительно доказано, что заболевание сифилисом возникло раньше 1492 года. Тот год, когда Колумб на трех кораблях установил контакт между Европой и Америкой, считается вехой в истории болезни, поскольку после этого сифилис быстро распространился в Европе и стал страшной венерической болезнью.

Но благодаря более новым доказательствам, на основе анализа человеческих останков в Европе, обнаружено, что заболевание было на континенте еще до времен Колумба.

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Выводы международного сотрудничества ученых-исследователей

По словам руководителя исследования в Южной Америке Верена Шунеманн, история инфекции "видимо, гораздо сложнее". Она отметила, что к удивлению исследователей, они обнаружили не возбудителей классического сифилиса в генетическом материале костей, а именно возбудителей эндемического сифилиса.

Интересно, что оба возбудителя принадлежат к роду Treponema. Однако, в отличие от классического сифилиса, эндемический сифилис не передается половым путем, а преимущественно через кожу.

Анализ этих ДНК 4 человек показал, что они были заражены подвидом T. pallidum, который, возможно, был предком T. pallidum endemicum, который вызывает Беджель (невенерический эндемический сифилис).

Справка

Беджель, как правило, передается через неполовый контакт с кожей или совместное использование посуды, характеризуется поражениями, которые начинаются во рту и распространяются на кожу и кости.

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Бактерия уже давно распространилась по всему миру

Используя образцы ДНК, взятые из костей возрастом 2000 лет, исследователи датировали появление семейства бактерий сифилиса периодом между 12 000 и 550 гг. до н.э.

Но следует отметить, что команда ученых не нашла доказательств T. pallidum, который вызывает сифилис в наше время, - таким образом происхождение этого конкретного подвида остается неясным.

Переходные болезни всегда остаются большой загадкой - говорит Шунеман.

Инфекции могли возникнуть в других частях мира до того, как они прибыли в Америку, но для подтверждения этого нужны данные, говорит она.

Сегодня эндемический сифилис распространяется преимущественно в самых жарких и засушливых регионах мира. Особенно распространен в Африке и Западной Азии.