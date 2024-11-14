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НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие

НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие

Киев  •  УНН

 • 10978 просмотра

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Харьковская правозащитная группа заявила о регулярных нарушениях НАБУ презумпции невиновности в громких делах. Детективы бюро передают информацию активистам почти во всех расследованиях.

Детективы НАБУ и прокуроры САП прибегают к нарушениям презумпции невиновности и «сливам» информации подконтрольным активистам практически во всех делах, которые они расследуют. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

На самом деле, практически во всех делах идет слив информации и нарушение презумпции невиновности, начиная с дела (экс-нардепа Николая - ред.) Мартыненко. Самый вопиющий случай - дело «Золотого мандарина» - незаконное преследование Георгия Логвинского, находившегося под защитой международного иммунитета, как муж судьи ЕСПЧ

- отметил он.

Также правозащитник назвал еще ряд уголовных производств, в которых НАБУ и САП нарушали презумпцию невиновности, среди них - дело против владельца агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка, судьи Павла Вовка и судей ОАСК, бывшего главы НБУ Кирилла Шевченко, экс-нардепа Александра Грановского и бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева.

Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд12 нояб. 2024, 14:37 • 124421 просмотр

Контекст

Презумпция невиновности - это один из фундаментальных принципов правового государства, который предусматривает, что каждое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Однако, в своей деятельности НАБУ нередко нарушает этот принцип, публично обвиняя подозреваемых и фактически формируя общественное мнение еще до судебного разбирательства.

Это зафиксировали, в частности, и в Теневом отчете к разделу 23 «Правосудие и фундаментальные права» Отчета Европейской комиссии по Украине за 2023 год, подготовленном коалицией общественных организаций. Согласно документу, в ряде судебных дел судьи фиксировали нарушение принципа презумпции невиновности со стороны детективов НАБУ, которые в публичных комментариях и интервью фактически «назначали» фигурантов виновными.

Ранее в Харьковской правозащитной группе заявляли, что игнорируя проблему нарушения презумпции невиновности со стороны НАБУ, Высший антикоррупционный суд также теряет свою независимость и объективность. По его мнению, ВАКС вместо того, чтобы быть независимым от НАБУ и САП, все чаще подыгрывает им, искажая основы правосудия. Зависимый суд еще хуже, чем коррупционный, отмечает правозащитник.

О зависимости детективов НАБУ от активистов заявлял и уже бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в бюро принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения «внешних» целей.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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