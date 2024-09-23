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Напередодні міжнародного аудиту адвокати все частіше заявляють про політичну заангажованість НАБУ

Напередодні міжнародного аудиту адвокати все частіше заявляють про політичну заангажованість НАБУ

Київ • УНН

 • 108112 перегляди

Напередодні міжнародного аудиту адвокати все частіше заявляють про політичну заангажованість НАБУ.

Головна мета Національного антикорупційного бюро України останнім часом перетворилася з боротьби з корупцією на тиск на певних державних службовців для досягнення "зовнішніх" цілей. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, партнер АО DEFENSORES Олександр Бабіков.

На мою думку, головна мета НАБУ якраз і полягає не в тому, щоб розслідувати кримінальні провадження і боротися з корупцією, а вчиняти тиск на певних державних службовців, створювати певні передумови для того, щоб домагатися від них вчинення певних дій, знову ж таки, тих осіб, які зацікавлені в цьому

- зазначив він.

За його словами, вплинути на цю ситуацію може лише громадськість. "На мою думку, будь-які громадські органи, внутрішній контроль, громадські ради, аудиторські комісії, які оцінюють роботу НАБУ, мають бути створені виключно за рахунок громадян України. Ми самі маємо наводити лад в своїй країні, а не сподіватися на те, що хтось прийде і допоможе", - додав Бабіков.

Окрім того, адвокат звернув увагу на те, що фактично понад 70% кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ, не підпадають під їх підслідність.

"Більше того, у НАБУ написано, що вони мають розслідувати справи щодо топ-посадовців. Натомість у них переважна більшість осіб, щодо яких тривають розслідування, – це якийсь там посередник, адвокат, якісь службовців тощо. Це рівень райвідділу поліції, який більш успішно навіть розслідував би ці кримінальні провадження", - наголосив він.

Бабіков також розкритикував НАБУ за розслідування кримінальних проваджень за хабарництво.

"Ці справи - 99% - це абсолютна провокація. Тобто спочатку людині створюють передумови, натякають про те, що вона може вирішити це питання незаконним способом. Потім, коли людина приходить, сподіваючись на те, що їй вдасться вирішити, бо їй натякнули, оголошує пропозицію, це фіксують - і направляють справу до суду. Усі чудово розуміють, що це показник, який робиться за рахунок осіб, які насправді не ставлять великої суспільної небезпеки, на відміну від дійсно хабарників, які займають посади і можуть вирішувати питання на мільйони доларів", - наголосив адвокат.

Додамо

НАБУ готується до першого міжнародного незалежного аудиту під керівництвом директора Семена Кривоноса. Керівник бюро нещодавно заявив, що "дуже очікує" початок аудиту, який має виявити як сильні, так і слабкі сторони бюро.

Останнім часом нерідко лунають заяви про втрату незалежності антикорупційних органів в Україні. Зокрема, про це заявляв нещодавно звільнений перший заступник директора бюро Гізо Углава. Він неодноразово натякав на те, що рішення в НАБУ ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які на його думку, чинили цей тиск були названі активісти Центру протидії корупції (ЦПК) та голова комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.

Углава неодноразово підкреслював, що дії проти нього свідчать про серйозні проблеми в процесі розслідування НАБУ, які орієнтовані на досягнення зовнішніх цілей, а не на встановлення істини.

Ситуація з Углавою, якого після заяв про проблеми НАБУ звільнили, може мати значний вплив на майбутній міжнародний аудит НАБУ. Заяви Углави про тиск, корупційні схеми та можливі маніпуляції всередині НАБУ можуть підвищити увагу аудиторів до внутрішніх проблем бюро та спонукати їх до ретельнішого розгляду внутрішніх процедур, систем контролю та звітності.

Раніше УНН згадував, що за оцінкою аудиторів, колектив НАБУ перебуває у пригніченому стані, потребує психологів, і більшість зі співробітників планує звільнитися найближчим часом.

При цьому НАБУ не має довіри українців, а економічний ефект від їхньої діяльності балансує на нулі. Адже за ці роки на НАБУ, САП, НАЗК та ВАКС було витрачено з бюджету десятки мільярдів гривень.

Причиною недовіри до антикорупціонерів можуть бути гучні звинувачення топ-чиновників з боку НАБУ, які в результаті завершуються виправдальними вироками. Прикладом є справа ексміністра Володимира Омеляна. Його звинуватили у втратах бюджету через зменшення портових зборів, які він запровадив. Але у суді всі аргументи детективів та прокурорів САП були вщент розбиті як нікчемні. До речі, жодних публічних вибачень перед Омеляном та покарання за незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності ані детективи НАБУ, ані прокурори САП не понесли.

Схожа історія може повторитися з ексміністром Миколою Сольським, якого у травні звинуватили у привласненні землі у Сумській області на користь бійців АТО. Цій історії вже вісім років, розумні терміни слідства вичерпані, проте детективи вирішили заявити про це лише цьогоріч. До того ж, у той момент, коли Сольський досяг результатів у перемовинах з поляками щодо експорту агропродукції.

Утім, наявні у публічному доступі матеріали свідчать про сумнівні докази детективів, що засвідчив експертний висновок маніпуляції з експертизами у цій справі. Одну з них вони намагалися "злити" і анулювати через суд - ймовірно, через те, що така експертиза свідчила про невинуватість ексміністра.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
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