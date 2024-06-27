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Більшість детективів звільниться з НАБУ найближчим часом - аудит

Київ • УНН

 • 241421 перегляди

Аудит Національного антикорупційного бюро України виявив низький моральний дух серед детективів, надмірну бюрократію, відсутність можливостей для кар'єрного зростання, а також високий відсоток співробітників, які планують покинути організацію в найближчі 2-3 роки.

Більшість детективів звільниться з НАБУ найближчим часом - аудит

Аудит в Національному антикорупційному бюро України, який провели незалежні іноземні експерти, виявив ознаки низького морального духу серед антикорупціонерів та масове бажання звільнитися з бюро, пише УНН з посиланням на звіт, який є у розпорядженні УНН

Аудитори зокрема зазначили, що детективи "стресують" через війну і бюрократію. 

Занадто багато рівнів керівництва, надмірна бюрократизація певних процесів, відсутність можливостей професійного розвитку через просування на вищі посади чи збільшення розміру заробітної плати, неідеальні умови роботи, технічна робота, яка займає багато часу у детективів, та інші чинники чинять тиск на моральний дух працівників

 - йдеться у звіті. 

Як зазначається, на цих проблемах аудитори вже наголошували і в попередніх звітах.

Кілька старших детективів пішли з НАБУ, а проведене командою з оцінювання анонімне опитування персоналу продемонструвало високий відсоток працівників, які планують піти з організації протягом наступних 2-3 років

- зауважили експерти.

"Золоті унітази" для антикорупціонерів: НАБУ ремонтує свої туалети за понад 3 млн грн бюджетних коштів 17.06.24, 15:07 • 159252 перегляди

Додамо

На минулому тижні директор НАБУ Семен Кривонос відмовився прийти на засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, щоб бути заслуханим щодо перебігу розслідування про витік інформації з НАБУ. Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна вважає, що відмова директора НАБУ прийти в комітет може бути пов’язана з виходом нового журналістського розслідування про можливі витоки інформації за участі безпосередньо Кривоноса.

У підсумку члени антикорупційного комітету вирішили провести виїзне засідання в НАБУ.

Нагадаємо

НАБУ "відоме" своїм вмінням гучно оголосити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять туди.

Наочним прикладом є кримінальні провадження проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Обидві справи розвалилися у судах. Однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Ще однією з нещодавніх "гучних" справ НАБУ, до якої виникає все більше питань, є кримінальне провадження проти вже колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського.

Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, однак, як виявилось, ані у нього, ані афілійованих осіб інкримінованої землі немає. Правоохоронці на запит УНН не стали уточнювати, чим саме в такому разі заволодів ексміністр. Понад те, детективи намагалися "злити" експертизу, яку самі ж і замовили і яка, вочевидь, мала свідчити про невинуватість Сольського. Утім, гучні заяви вже стали причиною зриву переговорів з поляками.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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