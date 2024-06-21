Директор НАБУ проігнорував виклик у Раду: нардепи вирішили йти в Бюро

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос не з’явився на засідання комітету Верховної Ради для обговорення ймовірного зливу даних з Бюро. Тому депутати вирішили провести виїзне засідання, пише УНН.

У четвер, 20 червня відбулося засідання антикорупційного комітету, на якому обговорили інформацію щодо ймовірного розголошення даних з НАБУ. На засідання запрошували директора бюро Семена Кривоноса. Проте він заявив, що вважає передчасним обговорення розслідування щодо ймовірних зливів інформації. Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна вважає, що відмова директора НАБУ прийти в комітет може бути пов’язана з виходом нового журналістського розслідування про можливі витоки інформації за участі безпосередньо Кривоноса.

Хоч Кривонос і проігнорував виклик на комітет, але засідання все ж відбулося. На ньому нардепи обговорили інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо фактів ймовірного розголошення співробітниками НАБУ даних досудового розслідування.

"Спікери одноголосно акцентували увагу на необхідності здійснення прозорої та публічної комунікації щодо ситуацій, які набувають суспільного інтересу, в тому числі на парламентській "платформі" та неприпустимості нез’явлення керівництва Національного антикорупційного бюро України на засідання комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого відноситься боротьба з корупцією", - зазначили в комітеті.

Член комітету з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч в ексклюзивному коментарі УНН зазначив, що за підсумками засідання депутати вирішили провести виїзне засідання в НАБУ.

"Я пропонував його запросити до нас, але комітет вирішив і прийняв рішення більшістю голосів про те, що ми підемо туди, в НАБУ, і там проведемо цю зустріч і піднімемо питання, які сьогодні планували підняти", - зазначив він.

Дата, коли відбудеться виїзде засідання комітету в НАБУ, поки не відома.

Нагадаємо

У кінці травня стало відомо про ймовірне розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах нібито бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "Великому будівництву".

Через цю справу директор НАБУ Семен Кривонос відсторонив свого першого заступника Гізо Углаву від виконання обов’язків на час досудового розслідування.

Журналіст Денис Бігус отримав фотографії з телефона Юрія Голика, які засвідчили, що він отримував повідомлення від ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе зі злитою інформацією з Бюро. На скриншотах показано, що Біркадзе нібито спілкувався з високопосадовцем з НАБУ. Однак, за версією журналіста, Біркадзе міг сам писати повідомлення від імені високопосадовця Бюро і "продавати" їх Голику.

Сам Біркадзе заявив, що зі справи про ймовірний витік інформації з НАБУ зробили замість розслідування шоу.

Окрім того, 20 червня вийшло ще одне журналістське розслідування про ймовірний злив даних з НАБУ, у якому фігурує вже сам директор бюро Семен Кривонос.

Додамо

Національне антикорупційне бюро України "відоме" своїм вмінням гучно оголосити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять до туди.

Наочним прикладом є кримінальні провадження проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Обидві справи розвалилися у судах. Однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Ще однією з нещодавніх "гучних" справ НАБУ, до якої виникає все більше питань, є кримінальне провадження проти вже колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського.

Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, однак, як виявилось, ані у нього, ані афілійованих осіб інкримінованої землі немає. Правоохоронці на запит УНН не стали уточнювати, чим саме в такому разі заволодів ексміністр. Втім, гучні заяви вже стали причиною зриву переговорів з поляками.