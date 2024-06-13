"Шоу замість розслідування": фігурант скандалу НАБУ йде до суду

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Радник Офісу президента Георгій Біркадзе заявив, що зі справи про ймовірний витік інформації з Національного антикорупційного бюро України зробили замість розслідування шоу.

Зі справи про ймовірний витік інформації з Національного антикорупційного бюро України зробили замість розслідування шоу. Про це заявив колишній голова Броварської РДА, радник Офісу президента Георгій Біркадзе.

На його думку, журналісти не мали отримати доступ до його особистих переписок з ким би то не було і публікувати їх, а справу щодо ймовірного витоку інформації з НАБУ потрібно було розслідувати без гучних заяв.

Я вважаю, що я правий. Я буду йти в суд. Перше – вони не мали права публікувати мої переписки з ким би це не було. Я вважаю, що якщо така переписка була і був витік інформації, цим мав би займатися САП і НАБУ і це не мало би роздутися на стільки, щоб про це дізналася вся країна, а потрібно було все робити тихо, потрібно було виявити чи дійсно був такий витік інформації і цих людей посадити за ґрати. А сьогодні зробили з цього шоу

- вважає Біркадзе.

Додамо

23 травня стало відомо про те, що у детектива НАБУ Валерія Полюги та ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе відбуваються обшуки

Підставою для таких дій стало розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "Великому будівництву".

Директор НАБУ Семен Кривонос відсторонив свого першого заступника Гізо Углаву від виконання обов’язків на час досудового розслідування щодо ймовірного витоку інформації.

Пізніше журналіст Денис Бігус отримав фотографії з телефона Юрія Голика, які засвідчили, що він отримував повідомлення від Біркадзе зі злитою інформацією з НАБУ. На скриншотах показано, що Біркадзе нібито спілкувався з високопосадовцем з НАБУ. Однак, за версією журналіста, Біркадзе міг сам писати повідомлення від імені високопосадовця бюро і "продавати" їх Голику.

Від кришування "піщаної мафії" до справи зливів з НАБУ: хто такий Георгій Біркадзе 27.05.24, 18:24 • 202499 переглядiв

Нагадаємо

Національне антикорупційне бюро України "відоме" своїм вмінням гучно оголосити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять до туди.

Наочним прикладом є кримінальні провадження проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Одне провадження детективи відкрили через можливе незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації, а інше - за зменшення портових зборів у 2017 році. Проте обидві справи розвалилися у судах. Однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації 

Ще однією з нещодавніх "гучних" справ НАБУ, до якої виникає все більше питань, є кримінальне провадження проти вже колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського.

Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, однак, як виявилось, ані у нього, ані афілійованих осіб інкримінованої землі немає. Правоохоронці на запит УНН не стали уточнювати, чим саме в такому разі заволодів ексміністр. Втім, гучні заяви вже стали причиною зриву переговорів з поляками.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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