«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

Из дела о вероятной утечке информации из Национального антикоррупционного бюро Украины сделали вместо расследования шоу. Об этом заявил бывший глава Броварской РГА, советник Офиса президента Георгий Биркадзе.

По его мнению, журналисты не должны были получить доступ к его личным перепискам с кем бы то ни было и публиковать их, а дело о вероятной утечке информации из НАБУ нужно было расследовать без громких заявлений.

Я считаю, что я прав. Я буду идти в суд. Первое - они не имели права публиковать мои переписки с кем бы это ни было. Я считаю, что если такая переписка была и была утечка информации, этим должен был бы заниматься САП и НАБУ и это не должно было бы раздуться настолько, чтобы об этом узнала вся страна, а нужно было все делать тихо, нужно было выявить действительно ли была такая утечка информации и этих людей посадить за решетку. А сегодня сделали из этого шоу - считает Биркадзе.

Добавим

23 мая стало известно о том, что у детектива НАБУ Валерия Полюги и экс-главы Броварской РГА Георгия Биркадзе проходят обыски

Основанием для таких действий стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования по "Большому строительству".

Директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования относительно вероятной утечки информации.

Позже журналист Денис Бигус получил фотографии с телефона Юрия Голика, которые показали, что он получал сообщения от Биркадзе со слитой информацией из НАБУ. На скриншотах показано, что Биркадзе якобы общался с высокопоставленным чиновником из НАБУ. Однако, по версии журналиста, Биркадзе мог сам писать сообщения от имени высокопоставленного чиновника бюро и "продавать" их Голику.

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или даже не доходят до туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Одно производство детективы открыли из-за возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации, а другое - за уменьшение портовых сборов в 2017 году. Однако оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации

Еще одним из недавних "громких" дел НАБУ, к которому возникает все больше вопросов, является уголовное производство против уже бывшего министра аграрной политики Николая Сольского.

Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, однако, как оказалось, ни у него, ни у аффилированных лиц инкриминируемой земли нет. Правоохранители на запрос УНН не стали уточнять, чем именно в таком случае завладел экс-министр. Впрочем, громкие заявления уже стали причиной срыва переговоров с поляками.