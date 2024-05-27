От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

На днях Директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя от исполнения обязанностей на время досудебного расследования относительно вероятной утечки информации в Бюро. Накануне этого события появилась информация, что в рамках расследования возможных сливов были проведены обыски у одного из следователей НАБУ, а также у бывшего главы Броварской РГА Георгия Биркадзе. УНН решил подробнее поинтересоваться персоной Биркадзе и его вероятной причастностью к утечкам информации по уголовным производствам.

В последнее время Биркадзе стал фигурировать в медийном поле как политический эксперт. Даже попал в эфир телемарафона, где, однако, привлек к себе внимание не глубокой аналитикой, а очень характерной оговоркой.

Биркадзе пригласили на эфир марафона в качестве гостя дать комментарий по поводу второго транша из согласованной программы макрофинансовой помощи Ukraine Facility от ЕС объемом 1,5 млрд евро. Эксперт отметил, что Украина делает все, чтобы укреплять обороноспособность государства. Однако, после этого что-то пошло не так.

"На восстановление сегодня мы знаем, что 37 миллиардов только украли, ой вложили, извиняюсь, в фортификации", - сказал Биркадзе.

"Пробоина" в НАБУ

23 мая стало известно о том, что у детектива НАБУ Валерия Полюги и экс-главы Броварской РГА Георгия Биркадзе проходят обыски. Основанием для таких действий стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования по "Большому строительству".

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура официально подтвердила обыски у действующего сотрудника НАБУ.

На следующий день Директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения должностных обязанностей и руководства на время досудебного расследования по факту вероятной утечки информации.

"Для обеспечения объективного досудебного расследования, начатого по факту вероятной утечки информации, приказом Директора НАБУ по соответствующему заявлению о возможном конфликте интересов отстранен Первый заместитель Директора НАБУ от выполнения должностных обязанностей и руководства, закрепленными во внутренних документах направлениями и подразделениями. О ходе и результатах досудебного расследования будем информировать общественность", - говорится в сообщении Бюро.

Журналист-расследователь Юрий Николов обратил внимание, что слив информации происходил длительное время и при разных руководителях.

"А эту информацию Биркадзе получал от кого-то, кто имел доступ к очень разным сферам деятельности НАБУ и при Сытнике, и при Кривоносе. Очевидно, это не Сытник и не Кривонос)))) А кто же тогда? ...Я очень долго слежу за коррупцией. И не смог вспомнить кто бы еще среди топ-чиновников в исполнительной власти и правоохранительных органах занимал бы свою должность безвылазно с 2015 года. Вот реально, только Углава как зашел тогда с грузинской командой первым замом в НАБУ - так и сидит все это время. Заматерел, голова закружилась от власти", - предположил Николов.

"Агент НАБУ" и первый официальный обличитель коррупции Евгений Шевченко прямо отмечает, что Углава и Биркадзе - друзья.

"Всего сейчас изучается 23 возможных случая слива информации, которую Углава передавал своему близкому другу Георгию Биркадзе - экс-главе Броварской РГА - который, в свою очередь, доносил ее к тем лицам, в отношении которых детективы вели НСРД (негласные следственно-розыскные действия)", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Георгий Биркадзе родился в Грузии. Согласно открытой информации, в Украине он проживает с 1992 года, а с 2006 года - проживает в столице. Занимается строительным бизнесом. В сентября 2020 года был назначен главой Броварской РГА. По словам самого Биркадзе, тогдашний руководитель Киевской областной администрации Василий Володин был очарован его идеей строительства мусороперерабатывающего завода. И именно это стало основанием назначения Биркадзе на должность главы райадминистрации. Однако, журналисты имели и другую версию назначения Биркадзе, мол, его лоббировал Михаил Бродский и его деловой партнер Нестор Шуфрич, которые были заинтересованы иметь своего человека для организации незаконной добычи песка. Журналисты предполагали даже, что Биркадзе за содействие "песочной мафии" получает до 100 тысяч долларов ежемесячно.

Биркадзе был уволен с должности председателя РГА 29 марта 2021 года. Интересно, что после этого Броварскую РГА возглавил Павел Проскочило, которого СМИ называют кумом Биркадзе. Проскочило попал в поле зрения правоохранителей по делу о взятке за разрешение на выезд за границу для волонтера, который должен был завезти в Украину бронежилеты.

Биркадзе же после увольнения с должности стал заниматься активным продвижением себя как политического и экономического эксперта. Что из этого получилось - мы писали выше. Однако анализ открытой информации дает основания предполагать, что Биркадзе не отказался от активной бизнес деятельности.

Немного о бизнесе

Биркадзе был учредителем ООО "БРК Холдинг Групп", которое входит в группу компаний "Строй Гарант Инвест". Компании из этой группы неоднократно получали подряды на ремонт канализаций на крупных объектах в Киеве: в 2018 году "АК Киевводоканал" подписал соглашение с ООО "Натеко энерго монтаж" на ремонт канализации под Днепром стоимостью 370 миллионов гривен. Интересно, что теперь конечным бенефициаром "БРК Холдинг Групп" является Лиа Нешта - сестра Георгия Биркадзе. Но и это не все - совладельцами ООО "Натеко энерго монтаж" долгое время была жена Георгия Биркадзе Ольга и ее брат. Еще одна структура "БРК Гидросервис", которая в 2018 году выиграла тендер на ремонт дождевой канализации на Левобережной за 133 миллиона, вообще не обнародовав цены на строительные материалы, теперь принадлежит, в частности, Алексею Неште (вероятно мужу сестры Георгия Биркадзе).

По информации СМИ, в течение 2017-2021 годов четыре компании, связанные с Биркадзе, - "Натеко Энерго Монтаж", "Строй Гарант Групп", "БРК Термотехнолоджи" и "БРК Гидросервис" получили подрядов на 942,65 млн гривен.

Выполнение этих и других подрядных работ неоднократно привлекало внимание правоохранителей. В частности, в 2020 году Нацполиция расследовала производство, в котором подозревала тогдашних фактических владельцев "Натеко" в коррупционных связях с руководством Минмолодьспорта, что позволило им завысить фактические объемы и стоимость работ по реконструкции игрового зала в "Олимпийский НСЦ „Конча-Заспа". В целом стоимость работ превышала 156 млн грн.

Изложенное выше лишь примеры, демонстрирующие небольшую часть компаний и эпизодов из бизнес-деятельности семьи Биркадзе. Как утверждает блогер Владимир Бондаренко, Георгий Биркадзе фигурировал в деле застройки возле Ботсада в Киеве, где за 20 лет "засветилось" немало девелоперов-инвесторов, среди них Мухтар Аблязов, Войцеховский, Ваврыш.