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Ймовірний витік інформації: директор НАБУ усунув свого першого заступника від обов’язків

Ймовірний витік інформації: директор НАБУ усунув свого першого заступника від обов’язків

Київ • УНН

 • 21241 перегляди

Директор НАБУ Семен Кривонос відсторонив свого першого заступника від виконання обов'язків на час досудового розслідування щодо ймовірного витоку інформації в Бюро.

Директор НАБУ Семен Кривонос усунув свого першого заступника від виконання посадових обов’язків та керівництв на час досудового розслідування за фактом ймовірного витоку інформації. Про це УНН повідомляє з посиланням на НАБУ.

Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом Директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто Першого заступника Директора НАБУ від виконання посадових обов’язків та керівництва, закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами. Про перебіг та результати досудового розслідування будемо інформувати громадськість

- йдеться в повідомленні.

В НАБУ наголосили, що керівництво та колектив Бюро максимально зацікавлені в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом.

Додамо

Пресслужба НАБУ не називає прізвища посадовця, водночас першим заступником директора Бюро є Гізо Углава.

Доповнення

22 травня повідомлялося, що у чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів за місцем проживання провели обшук.

У САП додали, що до обшуку було залучено Національну поліцію України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро.

ВР планує розглянути нові правила для боротьби з підкупом іноземних посадовців: стосується інформування НАБУ24.04.24, 09:52 • 19241 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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