Вероятная утечка информации: директор НАБУ отстранил своего первого заместителя от обязанностей

Директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя от исполнения должностных обязанностей и руководства на время досудебного расследования по факту возможной утечки информации. Об этом УНН сообщает с ссылкой на НАБУ.

Для обеспечения объективного досудебного расследования, начатого по факту вероятной утечки информации, приказом Директора НАБУ по соответствующему заявлению о возможном конфликте интересов отстранен Первый заместитель Директора НАБУ от выполнения должностных обязанностей и руководства, закрепленными во внутренних документах направлениями и подразделениями. О ходе и результатах досудебного расследования будем информировать общественность - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что руководство и коллектив Бюро максимально заинтересованы в проведении полного, всестороннего и беспристрастного расследования по данному факту.

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Пресс-служба НАБУ не называет фамилии чиновника, в то же время первым заместителем директора Бюро является Гизо Углава.

Дополнение

22 мая сообщалось, что у действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений по месту жительства провели обыск.

В САП добавили, что к обыску была привлечена Национальная полиция Украины из-за недостаточности ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ. Работники Национальной полиции Украины не имеют и не могли иметь никакого доступа к материалам расследований Национального бюро.

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