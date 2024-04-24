ВР планирует рассмотреть новые правила для борьбы с подкупом иностранных чиновников: касается информирования НАБУ

В Верховной Раде на одном из ближайших заседаний планируют рассмотреть в первом чтении законопроект №10319, которым предлагается добавить в Налоговый кодекс обстоятельства, которые могут свидетельствовать о предоставлении взятки иностранным должностным лицам, обязав контролирующие органы сообщать НАБУ о признаках взяточничества, выявленных во время проверок налогоплательщиков, пишет УНН со ссылкой на повестку дня ВР.

Детали

Правительственный законопроект направлен на учет положений рекомендаций Совета ОЭСР относительно налоговых мер для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Как сообщал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, законопроектом, в частности, предусмотрено:

дополнение понятий Кодекса обстоятельствами (фактами), которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства, и положением, что при их выявлении контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем Национального антикоррупционного бюро Украины, который публикуется на его официальном веб-сайте;

предоставление контролирующими органами НАБУ сообщения о выявленных во время проверок налогоплательщиков обстоятельствах (фактах), которые могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды и информирование об этом налогоплательщика;

уплату штрафа налогоплательщиком в случае указания им в налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий разницы, определенной по результатам выявленных контролирующими органами во время проверки обстоятельства (факты), которые могут свидетельствовать о предоставлении неправомерной выгоды, в размере 7,5% от суммы такой разницы;

проведение документальной внеплановой проверки налогоплательщика, в отношении которого вынесен приговор суда за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды и если такие действия могли иметь влияние на сумму расходов, которые были учтены при определении объекта налогообложения;

что сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения относительно предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды не может основываться на указании налогоплательщиком в налоговой декларации по налогу на прибыль разницы, определенной по результатам его проверки контролирующим органом;

наложение штрафа на налогоплательщика в размере 50% суммы налогового обязательства в случае совершения им действий, обусловивших определение контролирующим органом такого обязательства на основании приговора суда.

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