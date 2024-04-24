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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
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ВР планирует рассмотреть новые правила для борьбы с подкупом иностранных чиновников: касается информирования НАБУ
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект по борьбе с подкупом иностранных чиновников, который обязывает контролирующие органы сообщать НАБУ о признаках подкупа, выявленных во время проверок налогоплательщиков.
На оккупированной Луганщине нехватка учителей русского языка, дети учат его самостоятельно - ОВА
В некоторых школах оккупированной Луганской области из-за нехватки учителей русского языка дети вынуждены изучать русский самостоятельно.
Торговые споры с соседями ЕС вредят экономике и бюджету Украины - МВФ
По данным МВФ, торговые споры между Украиной и ее европейскими соседями повлияли на экономический рост Украины и бюджетные поступления.
Утром враг снова атаковал Одессу: пострадала женщина 43 лет
Утром враг совершил ракетный обстрел Одессы, в результате которого была ранена 43-летняя женщина и повреждено около 30 домов.
В Киеве состоялся Mind Entrepreneur Summit
19 апреля в ивент-холле "Почайна" состоялась крупнейшая конференция для малого и среднего бизнеса.
Армия рф за сутки ранила еще семерых жителей Донетчины
Еще семеро жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки.
Курс валют на 24 апреля: гривна укрепилась на 20 копеек
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5860 UAH/USD, укрепив гривну на 20 копеек.
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сегодня предстанет перед судом по подозрению в завладении государственными землями стоимостью более 480 миллионов гривен.
В оккупированном Мариуполе и районе ночью прогремело 12 взрывов - Андрющенко
По меньшей мере 12 взрывов было слышно ночью во временно оккупированном Мариуполе и прилегающих районах, детали остаются непонятными, однако, наиболее вероятным вариантом остается серия прилетов.
Редкая публичная поездка: представители Северной Кореи посетили Иран
Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических связей посетила Иран на фоне давних подозрений в сотрудничестве между двумя странами в отношении программ баллистических ракет и военных связей.