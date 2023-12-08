Требование на пути в ЕС: Рада одобрила расширение штата НАБУ
Киев • УНН
Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро с 700 до 1000 человек, с постепенным проведением конкурса на новые должности до 2027 года
Верховная Рада приняла в целом законопроект об увеличении численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины (№10203-1), сообщили из депутатского корпуса, пишет УНН.
Рада поддержала в целом увеличение на 300 человек состава НАБУ. За (№10203-1) - 332
Речь идет об увеличении предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек.
Законопроект предусматривает поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году - на 100 должностей; в 2025 году - на 100 должностей; в 2026 году - на 100 должностей.
"Это важный законопроект, который является одним из основных в наших европейских обязательствах", - отметил Железняк.
Напомним
21 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении штата Национального антикоррупционного бюро Украины до 1 000 человек. Такой шаг рекомендовали в своих отчетах Еврокомиссия и США.
Требование на пути в ЕС: Рада одобрила расширение штата НАБУ
Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро с 700 до 1000 человек, с постепенным проведением конкурса на новые должности до 2027 года.
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