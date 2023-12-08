Требование на пути в ЕС: Рада одобрила расширение штата НАБУ

Верховная Рада приняла в целом законопроект об увеличении численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины (№10203-1), сообщили из депутатского корпуса, пишет УНН.

Рада поддержала в целом увеличение на 300 человек состава НАБУ. За (№10203-1) - 332 - сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Речь идет об увеличении предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек.

Законопроект предусматривает поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году - на 100 должностей; в 2025 году - на 100 должностей; в 2026 году - на 100 должностей.

"Это важный законопроект, который является одним из основных в наших европейских обязательствах", - отметил Железняк.

Напомним

21 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении штата Национального антикоррупционного бюро Украины до 1 000 человек. Такой шаг рекомендовали в своих отчетах Еврокомиссия и США.