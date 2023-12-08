Требование на пути в ЕС: Рада одобрила расширение штата НАБУ

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
  •  58230 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
  •  72683 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
  •  88819 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
  •  134046 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
  •  143118 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  137321 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  139842 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  140169 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  132387 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  142264 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  151619 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  144654 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  132390 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  133180 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  138749 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
trebovanie-na-puti-v-yes-rada-odobrila-rasshirenie-shtata-nabu

Требование на пути в ЕС: Рада одобрила расширение штата НАБУ

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 11:11  •  12778 просмотра

Read in English

Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро с 700 до 1000 человек, с постепенным проведением конкурса на новые должности до 2027 года

Верховная Рада приняла в целом законопроект об увеличении численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины (№10203-1), сообщили из депутатского корпуса, пишет УНН.

Рада поддержала в целом увеличение на 300 человек состава НАБУ. За (№10203-1) - 332

- сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Речь идет об увеличении предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек.

Законопроект предусматривает поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году - на 100 должностей; в 2025 году - на 100 должностей; в 2026 году - на 100 должностей.

"Это важный законопроект, который является одним из основных в наших европейских обязательствах", - отметил Железняк.

Напомним

21 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении штата Национального антикоррупционного бюро Украины до 1 000 человек. Такой шаг рекомендовали в своих отчетах Еврокомиссия и США.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Вимога на шляху до ЄС: Рада схвалила розширення штату НАБУ
A requirement on the way to the EU: Rada approves expansion of NABU staff
Новости по теме

Требование на пути в ЕС: Рада одобрила расширение штата НАБУ

Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро с 700 до 1000 человек, с постепенным проведением конкурса на новые должности до 2027 года.

Политика •   •  12778 просмотра
Требование на пути в ЕС: Рада одобрила расширение штата НАБУ

В ЕС договорились снизить потребление энергии в строительном секторе

В Брюсселе принято решение реформировать Директиву по строительному сектору, имея целью сделать все здания климатически нейтральными к 2030 году, предложить среднее сокращение энергопотребления в зданиях на 16% к 2030 году и на 20-22% к 2035 году.

Новости Мира •   •  14309 просмотра
В ЕС договорились снизить потребление энергии в строительном секторе

Из-за проблем с тоннелем: в столице на полгода закроют движение поездов метро от "Теремков" до "Лыбедской"

6 станций на синей ветке киевского метро будут закрыты на полгода, поскольку возникла необходимость срочного ремонта тоннеля. Для перевозки пассажиров предусмотрены дублирующие маршруты наземного транспорта.

Киев •   •  16187 просмотра
Из-за проблем с тоннелем: в столице на полгода закроют движение поездов метро от "Теремков" до "Лыбедской"

Армия рф 16 раз атаковала Донецкую область, есть раненый

Российские войска 16 раз атаковали Донецкую область, ранив одного человека и повредив 8 гражданских объектов, включая жилые дома, школу и объекты инфраструктуры.

Война •   •  15099 просмотра
Армия рф 16 раз атаковала Донецкую область, есть раненый

Блокада польских перевозчиков: более 3 тысяч грузовиков застряли на границе

Около 3300 грузовиков стоят в очереди на польской стороне в направлении границы с Украиной, с наибольшими задержками на пунктах пропуска "Шегини" и "Рава-Русская" из-за блокады польскими перевозчиками.

Общество •   •  16284 просмотра
Блокада польских перевозчиков: более 3 тысяч грузовиков застряли на границе

Финляндия отказалась экстрадировать в Украину российского боевика Петровского

Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины на экстрадицию Яна Петровского, лидера российских неонацистов, ссылаясь на плохие условия заключения в Украине, нарушающие права человека.

Политика •   •  20394 просмотра
Финляндия отказалась экстрадировать в Украину российского боевика Петровского

Как незаконно получить миллиарды, чтобы суд их сохранил. Мастер-класс от агента фсб, экс-депутата Шепелева

Как незаконно получить миллиарды, чтобы суд их сохранил. Мастер-класс от агента фсб, экс-депутата Шепелева

Политика •   •  19572 просмотра
Как незаконно получить миллиарды, чтобы суд их сохранил. Мастер-класс от агента фсб, экс-депутата Шепелева

Азербайджан и Армения договорились обменяться пленными и намерены заключить мирный договор

Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными и работают над заключением мирного договора, который бы уважал суверенитет и территориальную целостность. Они поддерживают международные заявки друг друга и обязуются принимать меры по развитию доверия в будущем.

Новости Мира •   •  17344 просмотра
Азербайджан и Армения договорились обменяться пленными и намерены заключить мирный договор

Жатва-2023: Украина собрала почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур

Украинские аграрии собрали почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур, среди которых больше всего кукурузы, пшеницы и ячменя. Лидерами по сбору зерновых являются Винницкая, Полтавская и Черкасская области.

Экономика •   •  22986 просмотра
Жатва-2023: Украина собрала почти 78 миллионов тонн зерновых и масличных культур

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый не явился на рассмотрение дела об административном правонарушении из-за конфликта интересов, что привело к переносу рассмотрения дела на 21 декабря.

Политика •   •  58230 просмотра
Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции