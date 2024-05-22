У співробітника НАБУ провели обшук: що відомо
Київ • УНН
Прокуратура САП і Національна поліція провели обшук за місцем проживання нинішнього детектива НАБУ в рамках розслідування можливих кримінальних злочинів, скоєних співробітниками НАБУ.
У чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів за місцем проживання провели обшук, передає УНН із посиланням на САП.
Деталі
САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.
Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ.
... жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів
Додамо
У САП додали, що до обшуку було залучено Національну поліцію України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро.