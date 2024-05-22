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У співробітника НАБУ провели обшук: що відомо

У співробітника НАБУ провели обшук: що відомо

Київ • УНН

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Прокуратура САП і Національна поліція провели обшук за місцем проживання нинішнього детектива НАБУ в рамках розслідування можливих кримінальних злочинів, скоєних співробітниками НАБУ.

У чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів за місцем проживання провели обшук, передає УНН із посиланням на САП.

Деталі

САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.

Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ.

... жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів 

- повідомили у САП.

Додамо

У САП додали, що до обшуку було залучено Національну поліцію України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
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