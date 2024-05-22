У сотрудника НАБУ провели обыск: что известно

У действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений по месту жительства провели обыск, передает УНН со ссылкой на САП.

Детали

САП осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании, которое проводит управление внутреннего контроля НАБУ по статьям 364 и 387 УК Украины относительно возможного совершения уголовных правонарушений сотрудниками Бюро.

Соответствующее производство начато после служебной записки обличителя – сотрудника НАБУ.

... никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ по инициативе прокуроров САП не проводилось. В указанном уголовном производстве осуществлялся обыск исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений - сообщили в САП.

Добавим

В САП добавили, относительно обыска была привлечена Национальная полиция Украины из-за недостаточности ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ. Работники Национальной полиции Украины не имеют и не могли иметь никакого доступа к материалам расследований Национального бюро.