Експерт пояснив блокування кордону поляками операцією російських спецслужб

Блокування кордону польськими фермерами - це операція російських спецслужб, які використали на свою користь невдоволення польських фермерів. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.

За його словами, уряд Польщі спочатку дотував власне фермерство, а після заяв європейських бюрократів почав згортати субсидії і підтримку власного фермерського господарства.

Звісно фермери не задоволені, і в цей момент якраз втрутилася російська спецслужба, яка почала розповідати про те, що скорочення субсидування і не чесна конкуренція іде за рахунок того, що всі гроші ідуть на рахунок України, тобто не польським фермерам, а на підтримку України. Мовляв українське збіжжя зараз в пріоритеті, а ви почекайте – війна закінчиться і потім все буде. Це російська спецоперація і на жаль достатньо вдала, тому що вони використали наявну ситуацію – реальну і перегорнули її на власну користь - зазначив Кочетков.

Окрім того, на думку експерта, не завжди коректно поводять себе й українські перевізники, що теж викликає у поляків незадоволення.

"росія продовжує це тягнути і підтримувати цю ситуацію, оскільки проблема з боку Польщі не вирішена – хоча вони обіцяли протестувальникам якось це вирішити, розібратися, мовляв з Україною, щоб наше збіжжя не було таке дешеве. Хоча воно не осідає в Польщі, воно ж іде на інші ринки Європи", - додав він.

Додамо

Польські фермери оголосили, що з 4 червня відновлюють блокування руху вантажівок на кордоні з Україною .

Хто виграв від справи проти Сольського і до чого тут "витік інформації" в НАБУ

Нагадаємо

Востаннє динаміка у домовленостях між Україною та Польщею спостерігалася у березні . 27 березня у Варшаві були переговори міністра сільського господарства Польщі Чеслава Сєкерського і глави Мінагрополітики України Миколи Сольського.

Наступного дня відбулася зустріч прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Варшаві. За підсумками зустрічі Туск заявив, що Київ і Варшава зробили "крок уперед" щодо врегулювання експорту української сільгосппродукції у Євросоюз.

Проте вже наступного місяця ситуація кардинально змінилися, і попередні всі домовленості на рівні керівництва двох країн фактично були анульовані. Причиною стали НАБУ і САП, які у квітні оголосили підозру Сольському за події семирічної давнини, коли він ані міністром, ані депутатом ВР ще не був. Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, які, за версією слідства, начебто належали Національній аграрній академії, проте були приватизовані учасниками АТО, правову допомогу яким начебто надавав Сольський. Для того, аби звинувачення антикорупціонерів підтвердилися, їм для початку треба довести, що ця земля дійсно належала НААН - але наразі таких даних і офіційних документів немає.

Справа, як-то кажуть, "шита білими нитками", детективи НАБУ та прокурори САП не можуть надати доказів своєї версії. Понад те, стало відомо, що слідство намагалося "злити" експертизу, яка, вочевидь, свідчила про невинуватість Сольського. Однак, публічні звинувачення зробили своє - поляки скористалися формальною підставою і вийшли з переговорів, а Сольський залишив свій пост міністра. Деякі експерти схиляють до думки, що такий хід Польщі був задуманим і справа Сольського не випадково збігла у часі з демаршем поляків, які тим часом стрімко нарощують свій експорт у білорусь.