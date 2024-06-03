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У Польщі фермери планують блокувати вантажну ділянку пропуску "Рава-Руська-Гребенне"

У Польщі фермери планують блокувати вантажну ділянку пропуску "Рава-Руська-Гребенне"

Київ • УНН

 • 43326 перегляди

Польські фермери планують повністю заблокувати рух вантажівок на виїзд з України через пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне" з 4 по 6 червня.

Польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Хребенне" на кордоні із Україною  із 4 червня. Очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України. Про це у понеділок повідомили у Держмитслужбі, передає УНН

 До уваги перевізників! З 10:00 год. 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Хребенне". Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України

- йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що у напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

У Держмитслужбі просять враховувати інформацію при плануванні маршруту.

До критичної ситуації не повернемось: у Мінагро прокоментували можливість повторного блокування кордону польськими фермерами07.05.24, 15:59 • 28085 переглядiв

Додамо

Переговори про розблокування кордонів зі сторони України проводив ексміністр агрополітики Микола Сольський. Проте після повідомлення НАБУ про розкриття схеми розкрадання держаних земель, у якій фігурує міністр агрополітики, заступник польського міністра сільського господарства Міхал Колодзєйчак заявив про вихід Польщі з переговорів з Україною. Деякі експерти схиляють до думки, що такий хід Польщі був задуманим і справа проти Сольського не випадково збігла у часі з демаршем поляків.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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