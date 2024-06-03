В Польше фермеры планируют блокировать грузовой участок пропуска "Рава-Русская-Гребенное"

Польские фермеры планируют блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенное" на границе с Украиной с 4 июня. Ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины. Об этом в понедельник сообщили в Гостаможслужбе, передает УНН.

вниманию перевозчиков! С 10: 00. 4 июня по киевскому времени ко второй половине дня 6 июня польские фермеры планируют блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное". Следовательно, ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.

В Гостаможслужбе просят учитывать информацию при планировании маршрута.

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