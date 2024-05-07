К критической ситуации не вернемся: в Минагро прокомментировали возможность повторного блокирования границы польскими фермерами

В Министерстве аграрной политики и продовольствия настроены оптимистично, что к повторной ситуации, которая была с блокированием границы польскими фермерами, не удастся вернуться. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает УНН.

Договоренности предшествовало много работы со всех сторон и диалога. Очень важно, что также активно включились в этот диалог украинские фермеры, объединения украинских агропроизводителей к прямому диалогу с польскими коллегами. Поэтому это дает оптимизм. То, что диалог не остановился на факте разблокирования границ. Он продолжается и между министерствами, и между профильными ассоциациями. С учетом тех обстоятельств есть сдержанный оптимизм, что к такой критической ситуации, которая была с блокировкой, не придется возвращаться, а если будут возникать такие оговорки, то их можно будет урегулировать на базе уже этого построенного двустороннего диалога - сказал Высоцкий.

Он добавил, что в мае - начале июня ожидается визит представителей польских фермеров в Украину, чтобы объективно оценить, в том числе, что такое работа в условиях полномасштабного вторжения.

Напомним

Украина планирует выращивать в несколько раз больше зерновых и масличных культур, чем внутренний спрос, оставаясь значительным экспортером и влияя на международные цены.