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Украина и Польша достигли договоренности по предотвращению повторения блокады границы польскими фермерами, при этом продолжается диалог между министерствами и сельскохозяйственными ассоциациями для решения любых потенциальных проблем, что способствует осторожному оптимизму относительно бесперебойной торговли.
россияне привезли на "инаугурацию" путина массовку из жителей оккупированных территорий Украины - Центр нацсопротивления
На церемонию "инаугурации" президента рф Владимира Путина, кремль привез жителей с оккупированных территорий как массовку, обеспечив им денежные выплаты, проживание и питание.
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Анонимное сообщение о заминировании зданий Ровенской областной администрации и областного совета привело к эвакуации и проверке спецслужбами.
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Украина планирует выращивать в несколько раз больше зерновых и масличных культур, чем внутренний спрос, оставаясь значительным экспортером и влияя на международные цены.
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