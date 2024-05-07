К критической ситуации не вернемся: в Минагро прокомментировали возможность повторного блокирования границы польскими фермерами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
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Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  52289 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  126301 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  106015 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  118516 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119578 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120307 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228676 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211840 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  207123 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
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30 апреля 2024, 14:32  •  418773 просмотра

К критической ситуации не вернемся: в Минагро прокомментировали возможность повторного блокирования границы польскими фермерами

Украина и Польша достигли договоренности по предотвращению повторения блокады границы польскими фермерами, при этом продолжается диалог между министерствами и сельскохозяйственными ассоциациями для решения любых потенциальных проблем, что способствует осторожному оптимизму относительно бесперебойной торговли.

политика •   •  2273 просмотра
К критической ситуации не вернемся: в Минагро прокомментировали возможность повторного блокирования границы польскими фермерами

россияне привезли на "инаугурацию" путина массовку из жителей оккупированных территорий Украины - Центр нацсопротивления

На церемонию "инаугурации" президента рф Владимира Путина, кремль привез жителей с оккупированных территорий как массовку, обеспечив им денежные выплаты, проживание и питание.

Война •   •  9158 просмотра
россияне привезли на "инаугурацию" путина массовку из жителей оккупированных территорий Украины - Центр нацсопротивления

В здании Ривненской ОГА и облсовета ищут взрывчатку, работников эвакуируют

Анонимное сообщение о заминировании зданий Ровенской областной администрации и областного совета привело к эвакуации и проверке спецслужбами.

Общество •   •  8811 просмотра
В здании Ривненской ОГА и облсовета ищут взрывчатку, работников эвакуируют

Некоторые виды урожая планируется засеять больше чем надо для обеспечения внутреннего спроса - Минагро

Украина планирует выращивать в несколько раз больше зерновых и масличных культур, чем внутренний спрос, оставаясь значительным экспортером и влияя на международные цены.

Экономика •   •  8704 просмотра
Некоторые виды урожая планируется засеять больше чем надо для обеспечения внутреннего спроса - Минагро

Еще есть возможность спасти репутацию: Лубинец призвал Красный Крест исключить российские и белорусские отделения из-за нарушений

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал Международную федерацию Красного Креста исключить российский и белорусский Красный Крест из организации из-за их причастности к российской агрессии против Украины и депортации украинских детей.

Война •   •  10567 просмотра
Еще есть возможность спасти репутацию: Лубинец призвал Красный Крест исключить российские и белорусские отделения из-за нарушений

Почти 150 млн грн взятки для экс-главы Гослесагентства: дело передали в суд

Бывший глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины, по данным следствия, получил более 141 млн грн взяток от иностранных компаний за пролонгацию контрактов на поставку древесины в период с 2011 по 2014 годы, дело направлено в суд.

Криминал и ЧП •   •  8027 просмотра
Почти 150 млн грн взятки для экс-главы Гослесагентства: дело передали в суд

"Информация недостаточно обоснована": в Организации по запрету химоружия прокомментировали заявления об использовании россиянами ядовитых веществ

В Организации по запрещению химического оружия говорят, что Россия и Украина обвиняют друг друга в применении химического оружия, но информация предоставленная странами в ОЗХО является недостаточно обоснованной.

Война •   •  9040 просмотра
"Информация недостаточно обоснована": в Организации по запрету химоружия прокомментировали заявления об использовании россиянами ядовитых веществ

Туск призвал ЕС мобилизовать 100 миллиардов евро на оборону и создать общую систему ПВО

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский Союз мобилизовать не менее 100 миллиардов евро на оборону и создать общую систему противовоздушной обороны для противодействия российской агрессии.

Новости Мира •   •  6555 просмотра
Туск призвал ЕС мобилизовать 100 миллиардов евро на оборону и создать общую систему ПВО

Совет ЕС одобрил первый в истории ЕС закон о борьбе с насилием в отношении женщин

Совет ЕС одобрил первый в истории закон о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, который предусматривает суровое наказание для обидчиков и всестороннюю поддержку жертв по всему ЕС.

Новости Мира •   •  6674 просмотра
Совет ЕС одобрил первый в истории ЕС закон о борьбе с насилием в отношении женщин

Оккупанты нанесли два авиаудара по поселку на Запорожье: есть пострадавший

В результате двух авиаударов российских войск по поселку Камышеваха в Запорожской области был ранен человек и повреждены здания.

Война •   •  8548 просмотра
Оккупанты нанесли два авиаудара по поселку на Запорожье: есть пострадавший