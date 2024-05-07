Деякі види урожаю планується засіяти більше ніж треба для забезпечення внутрішнього попиту - Мінагро

Зернових та олійних культур в Україні планується виростити в декілька разів більше від внутрішньої потреби. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає УНН.

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"Зернових культур - це перш за все ячмінь та кукурудза планується засіяти достатньо для забезпечення внутрішньої потреби. Об’єктивно навіть в декілька разів більше буде урожай, ніж внутрішня потреба. Ми залишимося значним експортером зерна в наступному році. Аналогічна ситуація по олійних культурах, де також сої та соняшнику планується виростити більше, ніж внутрішня потреба. Ми будемо експортерами і впливати на міжнародні ціни", - сказав Висоцький.

Він зазначив, що оскільки міжнародний ринок не є настільки великим, що виключно врожай не є єдиним фактором.

"Тому зараз по всій півній півкулі слідкують за посівом і відповідно від того буде кінцева ціна, яка буде впливати і на внутрішній ринок. Вже точно зрозуміло, що дефіцити кормів не буде. Практично завершено посів цукрового буряка, де вирощується цукор. Площі є такими, що дозволяють говорити про виробництво більше, ніж внутрішнє споживання. Тому по цьому продукту також споживач може бути спокійним", - додав Висоцький.

Нагадаємо

Наразі в тимчасовій окупації залишається близько 15-18% сільгоспземель, але наразі близько 20 млн гектар земель використовується з погляду вирощування зернових та олійних культур і з них понад 13 млн гектарів - це будуть ярі культури, які сіються весною.