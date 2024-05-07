В окупації залишається близько 18% сільгоспземель, але близько 20 млн га використовується для вирощування зернових та олійних культур - Мінагро
Київ • УНН
Близько 20 мільйонів гектарів землі наразі використовується для вирощування зернових та олійних культур в Україні, з яких понад 13 мільйонів гектарів - це ярі культури, посіяні навесні, незважаючи на те, що 15-18% сільськогосподарських угідь залишаються під тимчасовою окупацією.
Наразі в тимчасовій окупації залишається близько 15-18% сільгоспземель, але наразі близько 20 млн гектар земель використовується з погляду вирощування зернових та олійних культур і з них понад 13 млн гектарів - це будуть ярі культури, які сіються весною. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає УНН.
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Дійсно, на жаль, в тимчасовій окупації залишається близько 15-18% сільгоспземель. Дійсно ми не можемо говорити, що все потенціал можна використовувати, який є в адміністративних межах України. Але близько 20 млн гектар земель використовується з погляду вирощування зернових та олійних культур і з них понад 13 млн гектарів - це будуть ярі культури, які сіються весною. Зараз, в ці дні, в ці тижні
Він зазначив, що українські аграрії показують незламність і продовжують працювати.
Погода дозволяє надолужувати посіву і тому станом на сьогодні ці площі є навіть більшими, ніж анонсовано
Нагадаємо
Наразі в Україні вже засіяно 7,2 млн гектарів ярих культур, з 13,5 млн гектарів, які планується засіяти протягом весняної посівної.