В Україні вже засіяно понад половину ярих культур від запланованого - Шмигаль

Наразі в Україні вже засіяно 7,2 млн гектарів ярих культур, з 13,5 млн гектарів, які планується засіяти протягом весняної посівної. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду у п'ятницю, пише УНН.

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Одним із головних елементів нашої економічної стійкості залишається аграрний сектор. Успішно проводимо вже третю посівну під час повномасштабної війни. Зараз уже засіяли 7,2 млн гектарів ярих культур. Загалом протягом весняної посівної плануємо засіяти 13,5 млн гектарів. Цього достатньо для внутрішніх потреб і для збереження експортного потенціалу

Він зазначив, що Україна у квітні експортувала понад 13 млн тонн товарів, що більше, ніж в останній довоєнний місяць.

Крім покращення логістики, держава допомагає безпосередньо сільгоспвиробникам. Уряд відстрочив повернення боргів господарствам, чиї землі перебувають під окупацією або в зоні бойових дій. Через Державний аграрний реєстр є можливість отримати субсидію тим, хто обробляє землю на деокупованих територіях. Крім того, аграрії можуть отримати 25% компенсації вартості придбаної сільгосптехніки українських виробників та 80% вартості робіт із розмінування