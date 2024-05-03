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В Україні над питанням конфіскації заморожених активів рф працюватиме окрема підгрупа: уряд ухвалив рішення

В Україні над питанням конфіскації заморожених активів рф працюватиме окрема підгрупа: уряд ухвалив рішення

Київ • УНН

 • 81237 перегляди

Кабінет міністрів схвалив створення підгрупи для роботи над конфіскацією заморожених російських суверенних активів за кордоном на користь України.

Кабінет міністрів схвалив рішення про створення підгрупи з питань конфіскації заморожених російських суверенних активів за кордоном на користь України. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду у п'ятницю, пише УНН.

Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання - зробити так, щоб заморожені на Заході російські активи були спрямовані на користь України. Сьогодні робимо важливий крок. Затверджуємо проєкт указу Президента України, який оновлює склад робочої групи, що займається розробкою механізмів відшкодування. Та створюємо окрему підгрупу, яка безпосередньо працюватиме над питанням конфіскації російських суверенних активів за кордоном

- написав Шмигаль у Telegram.

З його слів, до складу підгрупи також увійдуть представники міністерств, Офісу Президента, Парламенту, НБУ, українські та іноземні експерти.

У G7 кажуть, повна конфіскація російських активів більше не на столі, шукають альтернативи - FT03.05.24, 12:17 • 22076 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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