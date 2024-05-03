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У G7 кажуть, повна конфіскація російських активів більше не на столі, шукають альтернативи - FT

У G7 кажуть, повна конфіскація російських активів більше не на столі, шукають альтернативи - FT

Київ • УНН

 • 22076 перегляди

Попри наполягання України, країни G7, за повідомленнями, більше не мають на столі ідею повної конфіскації заморожених російських активів, натомість вивчаючи альтернативні шляхи отримання коштів з цих активів для підтримки України.

Представники країн "Групи семи" (G7) у приватному порядку кажуть, що ідея повної конфіскації заморожених російських активів більше не на порядку денному обговорень, натомість шукають альтернативні способи отримання коштів із цих активів, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Тема заморожених російських активів, як пише видання, розколює клуб розвинутих економік. Адміністрація Байдена підтримала заклики до конфіскації, як і Канада та деякі члени уряду Великої Британії, особливо її міністр закордонних справ лорд Девід Кемерон. Тим часом Японія, Франція, Німеччина, Італія - і сам ЄС - залишаються дуже обережними, що призводить до глухого кута, вказує видання.

Одними з найбільш помітних скептиків, як зазначається, є керівники центральних банків G7, які усвідомлюють стабілізуючу роль, яку відіграють валютні резерви. Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард попередила, що "перехід від заморожування активів до їх конфіскації та розпорядження ними (може нести ризик) порушення міжнародного порядку, який ви хочете захистити; який ви хотіли б, щоб росія поважала".

Виступаючи в лютому, міністр фінансів Італії Джанкарло Джорджетті, яка цього року головує у G7, заявив, що буде "важко і складно" знайти правову основу для конфіскації російських державних активів. Його французький колега Бруно Ле Мер був ще різкішим, стверджуючи, що правової основи просто не існує.

За словами офіційних осіб, такі країни, як Індонезія та Саудівська Аравія, лобіюють у столицях ЄС не конфіскувати активи, побоюючись за майбутнє своїх власних резервів, які зберігаються на заході. "Вони дуже стурбовані", - каже один європейський чиновник, додаючи, що їх головне занепокоєння: "Чи наші гроші все ще там у безпеці?"

Однак США стверджують, що є правова основа для повної конфіскації активів як законної протидії агресивній війні росії. Вони намагалися переконати інших, що країни G7 "особливо постраждали" від незаконного вторгнення росії, у тому числі через вплив на їхні економіки, і тому можуть діяти, щоб змусити москву припинити свою агресію.

Пакет іноземної допомоги, ухвалений Конгресом минулого тижня, надає адміністрації Байдена право конфіскувати російські активи, які знаходяться у США, відкриваючи шлях для конфіскації.

Але європейці зазначають, що США легше ухвалити жорстку позицію, оскільки Америка володіє лише 5 мільярдами доларів російських державних активів. "У них мало інтересів у грі", - заявив один європейський дипломат.

Китай, який виступав проти західних планів запровадити "односторонні санкції" проти москви, стурбований довірою до міжнародної фінансової системи в разі мобілізації заморожених активів, каже Цуй Хунцзянь, професор Академії регіонального та глобального управління в Пекіні.

"Це, можливо, надішле сигнал Китаю, щоб спробувати забезпечити більше гарантій для своїх активів за кордоном, - вказав Цуй, колишній директор аналітичного центру, пов’язаного з міністерством закордонних справ Китаю. - Це також, можливо, підштовхне дискусію в Китаї щодо інтернаціоналізації юаня".

Попри те, що Україна продовжує наполягати на повній конфіскації російських активів, представники G7 в приватному порядку кажуть, що це більше не перебуває на столі. Замість цього вони шукають альтернативні способи отримання коштів із заморожених активів

- пише FT.

Одна з ідей, запропонована в лютому Бельгією, яка зберігає близько 190 мільярдів євро в резервах російського центрального банку в Euroclear, передбачала використання цих резервів як забезпечення для боргових зобов'язань для допомоги Україні. Згідно з цим планом, G7 створить спеціальну компанію, яка випускатиме боргові зобов’язання на ім’я росії, а застава буде витребувана лише тоді, коли борг досягне терміну погашення. 

Але після того, як спочатку він набув популярності - міністр фінансів США Джанет Єллен рекламувала його як варіант - бельгійський план був скасований, пише видання. Ідея могла б залишити відповідальність за будь-які судові претензії, що виникають в результаті цього, на Euroclear, яка стверджує, що цей план пов'язаний з тими ж проблемами, що і повна конфіскація, зазначає видання.

Вказано, що європейські країни хочуть триматися подалі від усього, що, здається, торкається самих активів, побоюючись "помсти".

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Щоб уникнути цього, Білий дім, пише видання, висуває нову ідею, яка, як він сподівається, отримає підтримку лідерів G7 у червні. Вона полягає у вивільненні близько 50 мільярдів доларів фінансування для України через кредит або облігації під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів, пояснює Даліп Сінгх, заступник радника президента США з національної безпеки.

Але ЄС, як зазначається, має інший план щодо цих грошей. Відповідно до пропозицій ЄС, які мають бути ухвалені найближчими тижнями, більшість теперішніх і майбутніх прибутків від російських активів, якими володіє Euroclear, буде використовуватися в основному для спільної закупівлі зброї для України. Весь прибуток, отриманий до середини лютого, буде залишено Euroclear як буфер проти судових витрат і ризиків.

Але план ЄС, який потребує консенсусу всіх 27 держав-членів, генеруватиме приблизно 3 мільярди євро на рік, залежно від зміни процентних ставок.

Однак, згідно з планом Білого дому, ці прибутки будуть взяті наперед якнайшвидше з метою передачі Україні десятків мільярдів доларів невдовзі після узгодження будь-якої потенційної угоди на майбутньому саміті лідерів G7, зазначає видання.

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Проблема цього плану для Європи, як зауважується, полягає в тому, що станеться, якщо війна закінчиться найближчим часом. Борг повинен бути забезпечений державними гарантіями або самими російськими активами – те, що може бути "складним і дорогим", каже один чиновник ЄС.

Чиновники єврозони також глибоко насторожено ставляться до всього, що може негативно вплинути на насилу здобуті завоювання євро як глобальної резервної валюти, вказує видання.

За словами європейських чиновників, деякі країни сподіваються, що нещодавно схвалений пакет допомоги США зменшить тиск, пов’язаний з необхідністю використовувати російські активи тепер, коли Київ стоїть на більш стабільній фінансовій основі.

Але Сінгх з Білого дому відкидає цю думку, попереджаючи, що рішення, ухвалені G7 у короткостроковій перспективі, "мають наслідки для покоління".

Ризики щодо мобілізації резервів є, визнає він. Але альтернативою є "ризик того, що Україна не отримає достатнього фінансування, а одне з найкричущіших порушень міжнародного права в новітній історії відбудеться безкарно".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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