В G7 говорят, полная конфискация российских активов больше не на столе, ищут альтернативы - FT

Представители стран "Группы семи" (G7) в частном порядке говорят, что идея полной конфискации замороженных российских активов больше не на повестке дня обсуждений, вместо этого ищут альтернативные способы получения средств из этих активов, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Тема замороженных российских активов, как пишет издание, раскалывает клуб развитых экономик. Администрация Байдена поддержала призывы к конфискации, как и Канада и некоторые члены правительства Великобритании, особенно ее министр иностранных дел лорд Дэвид Кэмерон. Между тем Япония, Франция, Германия, Италия - и сам ЕС - остаются очень осторожными, что приводит к тупику, указывает издание.

Одними из самых заметных скептиков, как отмечается, являются руководители центральных банков G7, которые осознают стабилизирующую роль, которую играют валютные резервы. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что "переход от замораживания активов к их конфискации и распоряжению ими (может нести риск) нарушения международного порядка, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы россия уважала".

Выступая в феврале, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти, которая в этом году председательствует в G7, заявил, что будет "трудно и сложно" найти правовую основу для конфискации российских государственных активов. Его французский коллега Бруно Ле Мэр был еще более резким, утверждая, что правовой основы просто не существует.

По словам официальных лиц, такие страны, как Индонезия и Саудовская Аравия, лоббируют в столицах ЕС не конфисковать активы, опасаясь за будущее своих собственных резервов, которые хранятся на западе. "Они очень обеспокоены", - говорит один европейский чиновник, добавляя, что их главное беспокойство: "Наши деньги все еще там в безопасности?"

Однако США утверждают, что есть правовая основа для полной конфискации активов как законного противодействия агрессивной войне россии. Они пытались убедить других, что страны G7 "особенно пострадали" от незаконного вторжения россии, в том числе из-за влияния на их экономики, и поэтому могут действовать, чтобы заставить москву прекратить свою агрессию.

Пакет иностранной помощи, принятый Конгрессом на прошлой неделе, предоставляет администрации Байдена право конфисковать российские активы, которые находятся в США, открывая путь для конфискации.

Но европейцы отмечают, что США легче принять жесткую позицию, поскольку Америка владеет лишь 5 миллиардами долларов российских государственных активов. "У них мало интересов в игре", - заявил один европейский дипломат.

Китай, который выступал против западных планов ввести "односторонние санкции" против москвы, обеспокоен доверием к международной финансовой системе в случае мобилизации замороженных активов, говорит Цуй Хунцзянь, профессор Академии регионального и глобального управления в Пекине.

"Это, возможно, пошлет сигнал Китаю, чтобы попытаться обеспечить больше гарантий для своих активов за рубежом, - указал Цуй, бывший директор аналитического центра, связанного с министерством иностранных дел Китая. - Это также, возможно, подтолкнет дискуссию в Китае относительно интернационализации юаня".

Несмотря на то, что Украина продолжает настаивать на полной конфискации российских активов, представители G7 в частном порядке говорят, что это больше не находится на столе. Вместо этого они ищут альтернативные способы получения средств из замороженных активов - пишет FT.

Одна из идей, предложенная в феврале Бельгией, которая хранит около 190 миллиардов евро в резервах российского центрального банка в Euroclear, предусматривала использование этих резервов в качестве обеспечения для долговых обязательств для помощи Украине. Согласно этому плану, G7 создаст специальную компанию, которая будет выпускать долговые обязательства от имени россии, а залог будет истребован только тогда, когда долг достигнет срока погашения.

Но после того, как сначала он приобрел популярность - министр финансов США Джанет Йеллен рекламировала его как вариант - бельгийский план был отменен, пишет издание. Идея могла бы оставить ответственность за любые возникающие в результате этого судебные претензии на Euroclear, которая утверждает, что этот план сопряжен с теми же проблемами, что и полная конфискация, отмечает издание.

Указано, что европейские страны хотят держаться подальше от всего, что, кажется, касается самих активов, опасаясь "мести".

В G7 планируют до саммита лидеров проработать варианты использования активов рф для поддержки Украины

Чтобы избежать этого, Белый дом, пишет издание, выдвигает новую идею, которая, как он надеется, получит поддержку лидеров G7 в июне. Она заключается в высвобождении около 50 миллиардов долларов финансирования для Украины через кредит или облигации под залог будущих доходов от замороженных активов, объясняет Далип Сингх, заместитель советника президента США по национальной безопасности.

Но ЕС, как отмечается, имеет другой план в отношении этих денег. Согласно предложениям ЕС, которые должны быть приняты в ближайшие недели, большинство нынешних и будущих доходов от российских активов, которыми владеет Euroclear, будет использоваться в основном для совместной закупки оружия для Украины. Вся прибыль, полученная до середины февраля, будет оставлена Euroclear в качестве буфера против судебных издержек и рисков.

Но план ЕС, который требует консенсуса всех 27 государств-членов, будет генерировать примерно 3 миллиарда евро в год, в зависимости от изменения процентных ставок.

Однако, согласно плану Белого дома, эти доходы будут взяты наперед как можно быстрее с целью передачи Украине десятков миллиардов долларов вскоре после согласования любой потенциальной сделки на предстоящем саммите лидеров G7, отмечает издание.

FT узнала детали идеи США для финансирования Украины за счет прибыли от замороженных российских активов

Проблема этого плана для Европы, как отмечается, заключается в том, что произойдет, если война закончится в ближайшее время. Долг должен быть обеспечен государственными гарантиями или самими российскими активами - то, что может быть "сложным и дорогим", говорит один чиновник ЕС.

Чиновники еврозоны также глубоко настороженно относятся ко всему, что может негативно повлиять на с трудом добытые завоевания евро как глобальной резервной валюты, указывает издание.

По словам европейских чиновников, некоторые страны надеются, что недавно одобренный пакет помощи США уменьшит давление, связанное с необходимостью использовать российские активы теперь, когда Киев стоит на более стабильной финансовой основе.

Но Сингх из Белого дома отвергает это мнение, предупреждая, что решения, принятые G7 в краткосрочной перспективе, "имеют последствия для поколения".

Риски по мобилизации резервов есть, признает он. Но альтернативой является "риск того, что Украина не получит достаточного финансирования, а одно из самых вопиющих нарушений международного права в новейшей истории произойдет безнаказанно".

Для доступа к российским активам нужно иметь юридические основания и политическую волю - Пышный