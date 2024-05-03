В G7 говорят, полная конфискация российских активов больше не на столе, ищут альтернативы - FT

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  118117 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  120533 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  113677 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  107526 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126191 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124980 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119329 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115139 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101970 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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В G7 говорят, полная конфискация российских активов больше не на столе, ищут альтернативы - FT

Несмотря на настояния Украины, страны G7, по сообщениям, больше не имеют на столе идею полной конфискации замороженных российских активов, вместо этого изучая альтернативные пути получения средств из этих активов для поддержки Украины.

Экономика •   •  3249 просмотра
В G7 говорят, полная конфискация российских активов больше не на столе, ищут альтернативы - FT

ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане - источник

Украинская военная разведка проводит масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане, которая уже заблокировала работу интернет-сети в республике и Казани.

Война •   •  4476 просмотра
ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане - источник

В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка

Вследствие украинских атак около 40 российских самолетов были рассредоточены на аэродромах, удаленных от линии фронта, что увеличило продолжительность полетов и расходы на топливо для России.

Война •   •  4670 просмотра
В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка

ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-генералу СБУ Наумову

Бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ сообщено о подозрении в незаконном обогащении на общую сумму 32,7 млн грн, включая владение элитными автомобилями, наличными в иностранной валюте и дорогими ювелирными изделиями.

Криминал и ЧП •   •  4073 просмотра
ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-генералу СБУ Наумову

Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

На оккупированных территориях Украины находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих, но это количество может увеличиться из-за подготовки России к летнему наступлению и планов мобилизации дополнительных сил.

Война •   •  6873 просмотра
Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках

Новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов произошли в университетских городках США: полиция силой вывела десятки неуправляемых протестующих из нескольких университетов, в том числе из лагеря при Калифорнийском университете, что привело к сотням арестов.

Новости Мира •   •  6357 просмотра
В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках

Армия рф усилила обстрелы в Донецкой области, ночью ударила по Константиновке

За минувшие сутки российские войска нанесли более 2100 ударов по Донецкой области, обстреляв 13 населенных пунктов и повредив 21 гражданский объект, в том числе жилые дома, предприятие, автомобили, железнодорожные пути и линии электропередач, что привело к человеческим жертвам и разрушениям.

Война •   •  8442 просмотра
Армия рф усилила обстрелы в Донецкой области, ночью ударила по Константиновке

Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Киеве, чтобы обсудить ускорение военной помощи, особенно в сфере противовоздушной обороны, использование замороженных российских активов в пользу Украины и подготовку к будущим международным мероприятиям.

Война •   •  9225 просмотра
Кулеба обсудил с Кэмероном ускорение с ПВО для Украины и продвижение по вопросу замороженных активов рф

Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов

Кабинет Министров работает над законопроектом о создании Центра правительства, который будет отвечать за качественную подготовку документов и консолидирует функции, которые сейчас выполняют четыре регуляторных министерства.

политика •   •  7785 просмотра
Кабмин работает над созданием Центра правительства - Немчинов

Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

Украинские войска делают все возможное, чтобы остановить наступление россиян на Часов Яр в Донецкой области, но враг имеет значительное преимущество в артиллерии и авиации.

Война •   •  8299 просмотра
Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"